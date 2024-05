¿Habrá clásico en semifinales? Estas son los posibles enfrentamientos

La fase final de la Liga MX está cada vez más cerca de terminar. Después de las emociones que se vivieron el pasado sábado se revelaron a los primeros clubes que se colocan en la antesala de la final. América y Chivas se colocaron en las semifinales después de eliminar a Pachuca y Toluca respectivamente. Ahora, previo a que se disputen los juegos de vuelta de este domingo, se tendrá clásico en semifinales.

Con los juegos pendientes de Monterrey vs Tigres y Cruz Azul vs Pumas, todavía no se puede asegurar que la gente podrá vivir el clásico nacional una vez más, ahora en semifinales. Para ser más precisos, es el clásico capitalino el que definirá si se enfrentará el Rebaño Sagrado a las Águilas en la previa a la final. Mejor vamos a conocer los posibles enfrentamientos en semis.

Sigue leyendo:

América logra la hazaña y elimina a Pachuca, sigue el sueño del bicampeonato

Hijo de Chucho Benítez es campeón con América en el Estadio Azteca, así como hace 11 años lo hizo su padre

América y Chivas ya están clasificados a semifinales (X: Liga MX)

Posibles enfrentamientos en semifinales de la Liga MX

Los partidos que quedan pendientes son el Monterrey vs Tigres y el Cruz azul vs Pumas. Estos enfrentamientos serán los que definan las llaves para las semifinales. Por un lado, Monterrey derrotó a los felinos en el juego de ida. El partido terminó 1-2, por lo que saltan como favoritos para ganar en casa y conseguir el pase. Del otro lado, los de la Maquina ganaron 0-2 y saltan como favoritos para avanzar.

Qué pasa si gana Cruz Azul: En caso de que gane el equipo de la cementera, el América y Chivas se enfrentarán. El segundo lugar de la general se enfrentaría sí o sí al vencedor de la llave entre Monterrey y Tigres. Para lograrlo deberán evitar que los de CU ganen por 3 goles o más. Cualquier otro resultado hará que los cementeros avancen.

Qué pasa si gana Pumas: En caso de que los de la UNAM se impongan en el Ciudad de los Deportes cambiarían las llaves. Lo primero que se debe mencionar es que Pumas debe ganar por 3 goles de diferencia para avanzar. Si logra esta hazaña, los del pedregal se deberán enfrentar al América en semifinales.

Qué pasa si gana Monterrey: Si los Rayados se imponen a los felinos, el cuadro regio se enfrentaría a Chivas (si gana Pumas) o a Cruz Azul. Para avanzar a la siguiente fase necesitan evitar que el Tigres se imponga por dos goles de diferencia o más. Cualquier otro resultado le da el pase.

Qué pasa si gana Tigres: Si los de UANL logran ganar por dos goles o más a los Rayados, el equipo universitario se podría enfrentar a Cruz Azul o a Chivas. Todo dependerá del resultado que se presente en el estadio Ciudad de los Deportes.

Monterrey debe evitar perder por 2 goles para clasificar (X:

@Rayados)

A qué hora son los partidos de cuartos de final de este domingo 12 de mayo

El primer partido para este domingo será el duelo entre Cruz Azul y Pumas. Este duelo se disputará en punto de las 19:00 horas. La cita es el estadio Ciudad de los Deportes. Se tiene que recordar que los cementeros llegan con un ventaja de dos goles, por lo que los de la UNAM deben buscar anotar 3 goles y no recibir si quieren avanzar.

El duelo que cierra los cuartos de final es el clásico regio. Este partido está programado para comenzar a las 21:10. El partido será en el gigante de acero, por lo que los fans de ambos equipos ya saben donde acudir para ver el partido. Tigres debe ganar por dos goles o más para avanzar a las semifinales.

Pumas y Cruz Azul jugarán a las 19:00 en el estadio Ciudad de los Deportes (X: @PumasMX)

Los dos partidos se podrán disfrutar a través de Vix Premium, pero también a través de la señal del canal 5 y por TUDN. Para aquellos que no puedan tener una TV cerca, siempre se tendrá la opción de seguir lo mejor de los partidos a través de El Heraldo de México.