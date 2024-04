¿Cuándo reproducir "The Dark Side of The Moon" para que coincida con el eclipse del 8 de abril?

El eclipse solar del próximo 8 de abril no solo es un fenómeno astronómico fascinante, sino también una oportunidad para disfrutarlo de una manera única y a través de uno de los discos más amado por las y los fans del rock en inglés: "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd. Y es que las y los entusiastas de la música han encontrado el momento perfecto para que este magnífico evento astronómico se musicalice con el legendario álbum conceptual para así escuchar el tema final cuando el eclipse llegue a su punto máximo.

Así puedes escuchar "The Dark Side of the Moon" durante el eclipse

Este álbum, reconocido por su profundidad y atmósfera envolvente, ofrece una experiencia auditiva que se entrelaza de manera sorprendente con la majestuosidad del eclipse solar y para apreciar plenamente esta fusión de arte y naturaleza, se recomienda escuchar el álbum de principio a fin, sincronizando su reproducción con el momento exacto del epicentro del eclipse para que así suene el tema "Eclipse" haciendo aún más épico este momento.

Mientras observas maravillado el espectáculo celestial de este eclipse solar, considera darle una banda sonora digna de su grandeza.

Para lograr una sincronización perfecta entre "The Dark Side of the Moon" y el eclipse del 8 de abril, es esencial considerar la duración de cada pista del álbum y el momento exacto del evento astronómico en tu ubicación. Este disco se encuentra magistralmente construido, ofreciendo una experiencia auditiva envolvente a lo largo de sus ocho pistas. Con una duración total de 40 minutos y 39 segundos, el álbum presenta una progresión meticulosamente diseñada que culmina en la pista final, "Eclipse", que tiene una duración de dos minutos y un segundo y fluye de manera sublime con el fenómeno celestial.

De esta forma, para sincronizar la reproducción del álbum con el eclipse, debes comenzar a reproducir "The Dark Side of the Moon" exactamente 40 minutos y 39 segundos antes de que el epicentro del fenómeno se observe en tu ciudad. Esto garantizará que la pista final, "Eclipse", alcance su clímax justo en el momento en que el eclipse solar alcanza su punto máximo de visibilidad en tu área.

Según un análisis hecho por la NASA, si te encuentras en la Ciudad de México el eclipse comenzará a las 10:55 am y alcanzará su punto máximo a las 12:14 pm, finalizando a las 13:36 horas, por lo tanto, el punto máximo del eclipse ocurrirá 1 hora y 19 minutos después del inicio del eclipse (12:14 pm - 10:55 am = 1 hora y 19 minutos). Es así como debemos restar 40 minutos y 39 segundos al inicio del eclipse para saber cuándo comenzar a reproducir el álbum.

Por lo tanto, para que la canción "Eclipse" de "The Dark Side of the Moon" se reproduzca en el momento exacto en que el eclipse alcanza su punto máximo en la CDMX, debes comenzar a reproducir el álbum a las 10:14 am y 21 segundos (10:55 am - 40 minutos y 39 segundos = 10:14 am y 21 segundos). De esta manera, la pista final del álbum coincidirá perfectamente con el clímax del eclipse solar.

Pink Floyd y el eclipse solar: una experiencia mágica

De esta manera, el momento cumbre de esta experiencia auditiva coincidirá magistralmente con el clímax del eclipse: la última pista del álbum, titulada "Eclipse", irrumpirá con una intensidad emocional que parece resonar con la grandiosidad del fenómeno celeste. Con cada acorde y cada letra, Pink Floyd te transportará a un viaje introspectivo que se complementa de manera asombrosa con la misteriosa danza de la Luna y el Sol en el cielo.

A medida que la sombra del eclipse se proyecta sobre la Tierra, envolviendo todo en un manto de penumbra, los sonidos etéreos y profundos de "The Dark Side of the Moon" crearán un ambiente envolvente que eleva la experiencia a un nivel completamente nuevo. Es como si la música y el cosmos se unieran en una coreografía cósmica, llevando a quienes la presencian a una conexión más profunda con el universo y consigo mismos.

Al seguir este meticuloso proceso de sincronización, podrás sumergirte en una experiencia única donde la música y el cosmos se fusionan en un momento de belleza y asombro incomparables.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la precisión de esta sincronización puede variar ligeramente según la ubicación geográfica y la velocidad de reproducción del álbum. Por lo tanto, es recomendable realizar ajustes en tiempo real para garantizar una experiencia óptima y si verás el eclipse desde otro lugar que no es la CDMX, sólo debes realizar el mismo procedimiento con las horas programadas para tu ciudad.