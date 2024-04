Ferreterías hacen negocio con los filtros para ver el eclipse, cuestan 15 pesos y los dan en 150

El eclipse solar del próximo 8 de abril causa mucha sensación, ya que no se veía un fenómeno astronómico así desde el año 1991. Muchas personas no tuvieron la fortuna de disfrutarlo en ese momento, por lo que es algo que no queremos perdernos, eso ha hecho que los lentes para mirarlo de manera segura se hayan agotado, y también lo están haciendo los filtros para soldar.

Se dice que los filtros usados en las máscaras para soldar son seguros para mirar el eclipse solar, por lo que muchas personas están recurriendo a esta opción para no quedarse sin mirar al cielo el próximo lunes 8 de abril cuando se lleve a cabo este fenómeno. Ante esto nos dimos a la tarea de buscarlos en algunas ferreterías de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

En estos lugares se verá mejor el eclipse. Foto: El Heraldo de México

Venden hasta en 150 pesos los filtros para soldador, su costo normal es15 pesos

La alta demanda de filtros para soldar ha hecho que los comerciantes de algunas ferreterías saquen provecho de esto, ya que hay cientos de personas que quieren mirar el eclipse solar sin dañar sus ojos, por lo que ante esto han subido los precios de los vidrios de sombra.

En algunas ferreterías de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Benito Juárez, están vendiendo los filtros hasta en 150 pesos. En un lugar el precio era de 90 e iba cambiando según el establecimiento, el más caro se ofrecía en 150 pesos. Este precio estaría muy por encima de lo que normal, pues según datos del sitio Home Depot su costo es de 15 pesos.

Como se puede ver se aumentó el costo de este producto. Foto: Especial

¿Sirven los filtros para soldar para cuida mis ojos durante el eclipse solar?

De cuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una manera segura de ver el eclipse es usando un vidrio para soldar, sin embargo es importante revisar que el grado de opacidad sea de 14 o más. De otra forma la opacidad del vidrio no es suficientemente alta para una observación segura.

Ante esto recomiendan que si no estás seguro del grado de opacidad de tu vidrio para soldar, no lo uses para observar el eclipse solar del 8 de abril, ya que podrías dañar tus ojos. Además recomienda que si no tenemos protección para nuestros ojos, lo que se puede hacer es proyectar la imagen del Sol sobre una superficie.

Así puedes mirar el eclipse si no tienes lentes. Foto: UNAM

Para esto puedes elaborar un sencillo instrumento o puedes usar una hoja de papel perforada e incluso tus manos. También puedes usar un binocular o un muy pequeño telescopio, como se muestra a continuación. Al igual que en caso de los filtros solares, estos métodos solo sirven para observar los elipses durante su fase parcial.

Usando un binocular o un telescopio pequeño se puede observar un eclipse parcial de manera como se muestra en la imagen. De esta forma uno incluso puede observar el mismo Sol y los fenómenos en él, como son por ejemplo las manchas solares. Para la pantalla sirve cualquier superficie blanca. El protector y el tapón para al abertura se pueden elaborar con cartón.

