"Perdí mi trabajo por los extranjeros": cantante de Puerto Escondido se queda sin trabajo, sus vecinos lo demandaron

Anais Belloso, cantante de la calle, expresó su malestar debido a que por culpa de los extranjeros tuvo que dejar cantar en algunos restaurantes en Puerto Escondido. La cantante aprovechó sus redes sociales para explicarle a sus fans el motivo por el que dejó de presentarse en algunos lugares y de paso reflexionar sobre dicha situación que no le tiene nada contenta.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó que dejó de tocar su música en el Restaurante Gabys debido a que algunos extranjeros decidieron interponer una demanda. La cantante explicó que su enojo viene porque la demanda fue puesta por personas que no entienden la cultura de México y el Puerto.

Anais se atrevió a mandar este mensaje gracias a la situación que se vivió en las playas de Mazatlán. Ahora, después de un tiempo, la cantante quiso expresar su sentir sobre la demanda que pusieron los extranjeros que se mudaron frente al restaurante Gabys y le hicieron imposible la vida a a los cantantes del lugar hasta que lograron cerrar el restaurante.

"Alzo mi voz desde Puerto Escondido como cantante porque también perdí mi trabajo por culpa de extranjeros que se mudaron a vivir en la casa en frente del tan icónico restaurante Gabys, el cual tiene más de 35 años de trayectoria, y aun sí lograron poner una demanda que hizo que cerrara y perdiéramos el trabajo, yo como guitarrista, una violinista, un saxofonista, etc", comenzó el mensaje la cantante.

Anais explicó que los extranjeros que se mudaron en frente del restaurante comenzaron a hacer la vida imposible a los cantantes poniendo música más fuerte y haciendo otro tipo de cosas para que los músicos se fueran.

"Hace unos años se mudaron personas extranjeras en frente del restaurante Gabys. A lo largo del tiempo que estuve en el restaurante con los extranjeros. Lo no tan peor que me tocó hacer fue que pusieran la música mucho más alto para que los comensales y yo tuviéramos incomodidad. También se burlaban. Lo peor que me hicieron fue que un seño que sacaba a su perrito, esa historia mejor en otro video", dijo la cantante.