La NASA celebra tu cumpleaños, así puedes participar en su dinámica: VIDEO

Para todos los amantes del espacio y del mundo astronómico, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio (Nasa) a conocer una de las dinámicas más espectaculares que se pueden consultar a través de una página web, se trata de una plataforma en la que se conoce cómo estaba el universo el día de tu cumpleaños.

Esto es posible a través de las imágenes que toma uno de los telescopios al universo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que hay capturas de constelaciones, planetas y todo lo relacionado con el mundo y el espacio de todos los días del año.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dará a conocer cómo está el espacio ese día. FB/NASA

¿Cómo obtener la foto del espacio del día de mi cumpleaños?

Todos aquellos que deseen participar en la dinámica de la Nasa deberán acudir a la página web “What did hubble se on your birthday” y ahí seleccionar el día y el mes que deseen consultar, hay que destacar que no se puede revisar años anteriores. El resultado es excepcional y está lleno de fotografías y datos especiales con los que los internautas se sentirán maravillados.

La plataforma también invita a los usuarios a compartir los resultados con sus amigos en las redes sociales usando #Hubble, así como también hace énfasis a que los que utilizan Firefox es posible que deban desactivar el bloqueo de contenido para este sitio en la configuración de privacidad de su navegador.

Es una imagen de un telescopio. FB/NASA

¿Nasa traerá a la tierra muestras de marte?

Una de las nuevas noticias que tienen que ver con el mundo y los planetas, es en la que indican que la Nasa ha planeado para 2030 tomar muestras que recogió el robot Perseveranc del suelo en Marte y traerlas a la Tierra, aunque su costo va desde los 8 hasta los 11 millones de dólares, pero aún están trabajando para no correr riesgos en la misión.