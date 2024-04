Elena Larrea sigue presente: sale a la luz el documental de Cuacolandia; conoce cómo y dónde verlo

Aunque la activista animal Elena Larrea falleció el pasado 19 de marzo, su legado sigue vivo y ella está más presente que nunca. Su mayor sueño era fundar el santuario Cuacolandia, mediante el que rescató más de 350 equinos, entre caballos y burros; además, el centro animalista, fundado en 2019 en Atlixco, Puebla, también aloja al gatito "Simba" y la perrita "Altagracia", ambos rescatados, así como un becerro que fue nombrado "Fernandino".

La labor de la rescatista animal se hizo conocida en redes sociales, y ahora salió a la luz un documental póstumo en el que se comparte cómo es la vida en el santuario de equinos. Por lo tanto, la activista protagoniza el material que fue realizado por un grupo de jóvenes que hace más de un año se acercó a la animalista, a fin de darle mayor difusión a Cuacolandia.

Elena Larrea protagonizó un documental para dar a conocer la labor que hacía en Cuacolandia. Foto: Instagram Cuacolandia.

Cómo y dónde ver el documental de Cuacolandia, santuario de Elena Larrea

El documental dura casi 10 minutos y está disponible en YouTube, en el canal de Miranda Morales, quien lideró el proyecto. Elena Larrea compartió el documental en enero pasado, pero no tuvo tanto alcance. El video empezó a generar revuelo el pasado 26 de marzo, luego de que Miranda Morales lo publicó en YouTube con la leyenda "en memoria de Elena Larrea, su vida, su labor y pasión por los equinos. Su legado continuará marcando la vida de todos aquellos que tuvimos la dicha de conocerla".

"Es hora de que los caballos sean escuchados", expuso Elena Larrea en el documental.

El documental lo grabó un grupo de jóvenes entre septiembre y octubre de 2023. Foto: Instagram Miranda Morales.

Mediante el video, Elena Larrea narra cómo empezó el proyecto de Cuacolandia, enfatizando que su amor por los animales comenzó cuando era pequeña porque desde ese momento generó un vínculo con los caballos, a quienes consideraba "unicornios sin el cuerno", pero aseguraba que ella se los veía y por eso son seres "mágicos".

Elena Larrea, presente mediante el documental independiente

"La gente, cuando me dice 'a qué te dedicas' y les digo 'rescato caballos', me ve como de qué habló, o sea, no entiende de dónde rescato caballos (...). Todo el rescate de animales y el bienestar de los animales está muy centrado en perros y gatos, y creo que es hora de que los caballos sean escuchados", fue una de las afirmaciones que la activista hizo en el video que grabó entre septiembre y octubre de 2023.

"Mi red de apoyo son los caballos, los quiero mucho (...). No me interesa nada más que los caballos"

Originalmente el documental salió enero de este año, pero no tuvo tanto alcance. Foto: Instagram Miranda Morales.

Con este material, Elena Larrea visibilizó la importancia de rescatar y defender los derechos de los animales, especialmente los caballos, que eran sus animales favoritos. Indicó que sólo mirar con compasión a los perros y gatos es hablar de especismo, y por eso quería sumar esfuerzos por hacer una diferencia en torno a los equinos.

"Cuando me siento sobresaturada, los veo y me relajo. Supongo que tendría que buscar otra red de apoyo, pero mi red de apoyo son los caballos, los quiero mucho (...). No me interesa nada más que los caballos", puntualizó la activista mediante el documental con el que ahora está más presente que nunca, pese a que falleció a los 31 años de edad por una trombosis pulmonar.

A continuación, el video del documental de Cuacolandia: