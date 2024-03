Beatriz, hermana de Elena Larrea, admite que tenían una relación complicada, pero dice que ahora “dará la cara” por Cuacolandia

El repentino fallecimiento de Elena Larrea cambió el rumbo de su santuario de equinos Cuacolandia, que fundó en 2019. La duda inmediata de sus seguidores fue "qué sucederá con los caballos y burros rescatados", ya que la misma activista animal llegó a compartir que no tenía una buena relación con su familia porque no la apoyó cuando abrió su cuenta de OnlyFans para mantener el centro animal ante la crisis que vivió en 2020 debido a la pandemia por el Covid-19.

Sin embargo, ahora Beatriz Larrea, hermana de la fallecida animalista, quien es coach de alimentación, publicó un video en el que abordó el futuro del albergue de equinos y expuso que todo seguirá como si la rescatista siguiera viva. Además, se sinceró y admitió que ella y su hermana tenían una relación complicada, al grado de que en los últimos años estuvieron distanciadas, pero eso no evitará que le rinda tributo, cuidando de la mejor manera su legado.

Beatriz Larrea, con la misión de honrar a su hermana, Elena Larrea

Mediante el video, la hermana de Elena Larrea expuso lo siguiente: “Las dos cosas más importantes para Elena, mi hermana, era, obviamente, número uno, los animales y sus caballos, pero, número dos, había pasado años construyendo una gran comunidad en sus redes sociales y, obviamente a la comunidad, lo que ella llamaba la Cuaco Comunidad. Y por lo mismo, creo que lo que ella querría de mí era que yo saliera y diera la cara y los tratara con el mismo cariño y el mismo respeto que ella les tuvo a través de los años”.

Apoyo emocional y económico para Cuacolandia

Adicionalmente, Beatriz Larrea destacó que ella, su familia y gente de confianza de su hermana crearon un consejo y decidieron seguir con Cuacolandia. Como parte de esto, el santuario funcionará como lo manejaba la fallecida animalista; por lo mismo, el centro animal mantendrá sus puertas abiertas a las visitas y también seguirá recibiendo apoyo económico.

“No hemos cambiado absolutamente, únicamente hemos dado soporte, tanto emocional como económico, para que todos esos caballos vivan una vida íntegra, feliz, con cariño, con amor y con mucha salud, como así lo hubiera querido Elena”, expresó la hermana de Elena Larrea, quien igual habló de un tema fundamental: la recaudación de fondos.

Por lo mismo, Beatriz Larrea expuso que la cuenta bancaria está disponible debido a que hubo numerosas personas que quisieron sumarse a la causa para proteger a Cuacolandia. “Si es algo que tú quieres hacer, nosotros no nos queremos llevar nada. Todo será dirigido hacia esos hermosos caballos que ella cuidó. Si esto no es para ti, no pasa nada; para Elena, probablemente, sería, que ella viviera a través de ti y de mí, cuidando a los animales”.

Admite relación compleja con su hermana, pero ahora “da la cara” por Cuacolandia

Tras exponer el rumbo del centro equino, la hermana de Elena Larrea reiteró que está dando la cara por Cuacolandia. “Elena ya no está, pero sus caballos vivirán como ella hubiera querido que vivieran (...). Aunque Elena y yo tuvimos una relación complicada en los últimos años de su vida, estoy dando la cara, estoy haciéndolo porque sé que es lo que hubiera querido”.

Para finalizar el video, Beatriz Larrea pidió respeto para ella y su familia, a fin de evitar enfrentamientos con los seguidores de Elena Larrea debido a que antes no la apoyaron. En una entrevista, la fallecida expuso “mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’ (por OnlyFans). Mi mamá me bloqueó por ‘falta de autoestima y dignidad’. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudaran antes de abrir el OnlyFans”.