Luna menguante: los 3 signos que serán bendecidos desde hoy con dinero y prosperidad en los próximos días

La noche del domingo, la Luna entró en su última fase: cuarto menguante, y con esto llegó una serie de conflictos para Aries, Tauro y Leo, quienes deberán luchar contra la soberbia, la mala comunicación, la imprudencia y los malos cálculos económicos, toda esta semana. Sin embargo, irán mejorando sus días.

En el caso de los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril, que están alineados con el signo de Aries, muchas veces los conflictos se ocasionan no por lo que se dice, sino básicamente por cómo se transmite el mensaje. Durante esta semana te dejarás llevar por el impulso y dirás lo que sientes como salga desde tus entrañas, lo que traerá un roce bastante importante con alguien con quien compartes la mayor parte del día.

Estos signos tendrán una fuerte mejora en sus vidas tras la consumada esta fase lunar

Para Tauro (nacidos entre 20 de abril y el 20 de mayo) el mensaje es otro: no sacaste bien la cuenta tras el último pago de tu salario y esas salidas o “gusticos” que te diste te pasarán factura durante esta semana, ya que quedarás corta de dinero y no tendrás para pagar una cuota importante que mes a mes pagas, puede ser alquiler. Deberás buscar dinero de donde no hay para que puedas cancelar a tiempo ese compromiso.

Finalmente, está Leo. Para los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto el mensaje es que hay un hombre de tu familia que está bastante deprimido, por lo que hablar de sus defectos o errores para que tome conciencia no será lo mejor. Trata de ser una persona empática, de ponerte en el lugar del otro porque tiendes a juzgar y esto cae bastante mal.

En cuanto a los signos, la suerte y buenas noticias llegaran pronto, pero es cuestión de esperar y no deprimirse. La astrología tiene algo preparado para que nativo del zodiaco occidental.

