¿Luis García se va a Televisa con Faitelson? Martinoli cuestiona a su famoso colega

Christian Martinoli y Luis García son dos de los comentaristas deportivos favoritos de la televisión y aunque destacan por las bromas entre ellos, la reciente discusión habría revelado más sobre una salida. Y es que el comentario que lanzó el conductor al exfutbolista sobre cambiarse de televisora con la competencia y David Faitelson de inmediato desató dudas entre los aficionados.

Discusión de Martinoli con Luis García

Los comentarios sarcásticos son parte del humor de Christian Martinoli y Luis García tanto fuera como ante las cámaras, por lo que fanáticos saben identificar cuando se trata de una broma; sin embargo, el más reciente apuntaría a una propuesta del narrador deportivo al “Doctor García”, quien no dudó en llenar de elogios al Club América en pleno programa frente a sus compañeros.

Sigue leyendo:

David Faitelson revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con Omar Chaparro y Eugenio Derbez los separó

Martinoli le da un balonazo a Luis García en pleno programa en vivo, así fue el momento: VIDEO

Luis García recibe polémica propuesta de Martinoli. Foto: IG @garciaposti

"Es una maldita máquina, el América destruye al que se mueva. Tienes por fuera a Javairo y Zendejas, te destruyo por el lado derecho. Luego, de este lado tengo a Brian y a Quiñones. Por dentro está Fidalgo, Valdés, Dos Santos, Richard Sánchez”, dijo Luis García.

Polémica propuesta de Martinoli

Todo ocurrió durante el programa “En Caliente” donde los comentaristas hablaron sobre el futuro de las Águilas junto a David Medrano y Álvaro López Sordo, entonces Luis García habló al respecto señalando las virtudes que dijo poseer el equipo frente a otros despertando la molestia de su compañero.

“Eso no lo dice ni el señor Azcárraga eh, ni Azcárraga habla así”, dijo entre burlas Martinoli y añadió: “Yo estoy impactado, esto no se escucha ni en Chapultepec 18 (Televisa), lo que estamos escuchando acá, por qué no te vas a trabajar allá con Faitelson”.