Se empieza a calentar el emparrillado de la NFL para la temporada 2024

Queridos aficionados de los emparrillados, apenas hace poco más de tres semanas nos encontrábamos celebrando aún el Super Bowl, sin embargo, desde entonces los jugadores se encuentran disfrutando unas merecidas vacaciones, por lo que las últimas semanas han estado por demás tranquilas, aunque como cada año sucede, cada vez existen más rumores en cuanto a posibles contrataciones de jugadores para la próxima temporada, aunque por el momento los equipos únicamente pueden negociar extensiones de contrato con jugadores que pertenezcan a sus propias plantillas, ya que la agencia libre comenzará el día 13 de marzo, que es cuando oficialmente dará inicio la temporada 2024.

Durante la última semana, en la ciudad de Indianápolis se llevó a cabo el Scouting Combine, el cual es un evento deportivo que sirve como vitrina para que puedan demostrar su talento todos aquellos jugadores recién egresados del fútbol americano colegial y quienes buscan que algún equipo los seleccione durante el próximo Draft, mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Detroit a finales del mes de abril.

Al Scouting Combine acudieron más de 300 jugadores novatos, quienes se sometieron a diversas pruebas, físicas, mentales y médicas por parte de los 32 equipos de la NFL, quienes enviaron a sus principales reclutadores, directivos y cuerpo médico para poder analizar con mayor detalle a los principales prospectos de cada una de las posiciones, tanto ofensivas como defensivas, así como de equipos especiales.

La prueba madre en el Combine siempre ha sido la carrera de las 40 yardas, ya que cada año ha levantado el morbo de la gente por saber cuál es el jugador más veloz de su generación y en esta ocasión el receptor abierto Xavier Worthy, de la Universidad de Texas, consiguió terminar con un tiempo de 4.21 segundos, imponiendo así un nuevo récord, rompiendo el del receptor John Ross, quien en 2017 cronometró 4.22 segundos.

Worthy podría ser seleccionado dentro de la primera ronda del Draft

Gracias a esta espectacular actuación de Worthy, sus bonos han subido por los cielos, por lo que no sería nada descabellado que sea seleccionado dentro de la primera ronda del Draft, ya que a muchos equipos les vendría de maravilla un jugador con ese tipo de velocidad y quien pueda estirar el terreno de juego. Históricamente, los Raiders han sido un equipo que valora mucho a los jugadores con esta cualidad, ya que han reclutado jugadores muy veloces, aunque no siempre han tenido el rendimiento esperado por ellos, ya que en muchas ocasiones a este tipo de jugadores les cuesta bastante trabajo atrapar el balón, debido a que buscan seguir corriendo antes de tenerlo completamente asegurado en sus manos.

Pero dentro del Combine no todo se basa en la velocidad, ya que dependiendo de la posición en la que se desempeñe cada jugador, también es muy importante medir otras cualidades, como en el caso de los mariscales de campo, donde no solo importa la potencia del brazo, sino también su liderazgo e inteligencia, ya que ellos no solamente deben aprender a hacer lecturas muy rápidas de juego y descifrar las coberturas por parte de la defensiva contraria, ya que también deben saber en qué momento exacto jalar del gatillo y buscar a sus receptores, o si es preferible deshacerse del balón o hasta comerse una captura, evitando así arriesgar el ovoide.

Jugadores como Caleb Williams, Drake Maye y Jayden Daniels, quienes son tres de los mejores Quarterbacks de esta nueva generación, decidieron no participar en las pruebas individuales, pero quien sí lo hizo y de manera destacada fue J.J. McCarthy, quien recién se coronó en el mes de enero, jugando con la Universidad de Michigan.

Caleb Williams, el principal favorito para ser seleccionado

El caso de Caleb Williams ha llamado mucho la atención durante las últimas semanas, ya que él es el principal favorito para ser seleccionado con la primer selección global del Draft, sin embargo, muchas cosas negativas se han venido diciendo de él, como que tiene una lista de equipos que no quiere que lo recluten, o que si quiere tener un pequeño porcentaje de acciones del equipo al que llegue, cosa que no está permitida por la NFL, además de que solamente le dio acceso a sus pruebas médicas a un muy reducido número de equipos, los cuales serán los primeros en seleccionar durante el Draft.

Esto nos habla de la gran confianza que tiene en sí mismo, pero también de la arrogancia de este jugador, quien indiscutiblemente tiene mucho talento, pero deberá de aprender que él no se encuentra por encima de ninguna institución, y al equipo que llegue tendrá que tener mucho cuidado en la forma que lo irán llevando, ya que el fútbol profesional es una bestia completamente distinta al colegial, pero seguramente esto lo irá aprendiendo al mismo tiempo que madura.

Otras de las pruebas que se realizaron durante el fin de semana fueron salto vertical de pie, salto de longitud, levantamiento de peso, en las cuales los jugadores cada año siguen demostrando que el futbol americano se encuentra en una constante evolución, ya que hoy en día todo aquél que practica este deporte, debe ser un gran atleta, cosa contraria a los que sucedía en el pasado, cuando los jugadores no pasaban tanto tiempo ejercitándose, y donde la fuerza bruta era primordial para poder destacar.

Una generación plagada de grandes prospectos

Lo más grato de este evento es que le dan la oportunidad a los jugadores de mostrarse, y a su vez los aficionados podemos ir conociendo a las estrellas del mañana de la NFL e irnos familiarizando con ellos, ya que esta generación se encuentra plagada de grandes prospectos, algunos de ellos hijos de legendarios jugadores del pasado, como el caso de Marvin Harrison Jr, quien podría ser el primer receptor en ser seleccionado durante el Draft, y también se encuentran los hijos de Jerry Rice y Frank Gore, quienes tendrán una titánica misión por delante para poder acercarse a los logros de sus padres.

