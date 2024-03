Aries y Tauro: suerte, fortuna y sorpresas esto les deparan los astros para el mes de abril

Está por entrar un nuevo mes y con él una serie de cambios y acontecimientos para cada signo zodiacal y con la influencia de Urano, habrá enormes sorpresas y cambios inesperados que traerán una fuerte lucha y adversidad, sin embargo, la mayoría verá luz al final camino. Así que te invitamos a que leas lo que te depara el destino en los siguientes 30 días, sobre todo si pertenecientes a los signos Aries y Tauro.

Su cumpliste años entre el 13 de abril y 14 de mayo, tu signo zodiacal de acuerdo a la astrología perteneces al zodiaco en Aries. Pero si tu nacimiento ocurrió del 20 de mayo al 15 de junio, eres Tauro. Ambos iniciarán la primavera con importantes tránsitos y aspectos planetarios que será muy notorios en tu vida.

¿Qué le depara el destino a Aries en abril?

Los Aries tienen una enorme vitalidad, son de los signos más valientes del zodiaco. Al ser un signo de fuego, siempre tienen algo qué hacer o un pendiente que llevar a cabo. No pueden estarse quietos y no les gusta perder el tiempo. Están regidos por Marte son personas auténticas y sobre todo directas pero en ellas siempre podrás contar con un apoyo. No te atrevas a cortar sus alas ni a limitar sus capacidades porque te enfrentarás a un signo con un carácter poderoso que defiende su personalidad.

Aries: Este mes gozarás de un enorme brillo y protagonismo, será un mes de muchísima suerte gracias a la influencia del Sol. Así que es momento de que pongas en marcha nuevos proyectos o te atrevas a dar a hacer ese gran cambio que habías estado postergando, especialmente en lo que tenga que ver con el trabajo y relacionados con las finanzas, así como otros asuntos materiales. Posibilidad de una llegada inesperada de dinero o una importante mejoría de vuestra situación material. Pero no todo será miel sobre hojuelas en abril, deberás tener mucho cuidado con tus enemigos, porque puedes ser víctima de traiciones y envidias. Situaciones que te llevarán varias sorpresas.

¿Qué le depara el destino a Tauro en abril?

Tauro es un signo de tierra que se distingue por ser personas firmes, decididas y constantes en diferentes ámbitos de su vida. Les gusta sentir seguridad y por eso, estas personas son tan buscadas. Un Tauro es decidido, pragmático y tiene una enorme fuerza de voluntad. Lo conservador suele llamarle la atención, y no hay fuerza alguna de convencerlos de algo que vaya en contra de sus principios o de lo que piensa y siente. Son personas sensuales que idolatran la belleza, la fidelidad y el cuidado.

Tauro: De los más afortunados del mes, además la suerte confabulada por el paso del sol, la suerte también vendrá de manera inesperada o de quien menos te lo habrías imaginado, sobre todo pon especial atención a mitad del mes. Aprovecha esos días para llevar a cabo los asuntos que tengan que ver con cosas materiales y laborales, pues será muy favorable para que obtengas éxitos o reconocimientos. Es probable que viajes a países extranjeros y al salir conocerás personas que dejarán un importante paso en tu vida. Prepárate porque un amigo cercano podría decepcionarte y seguramente te dolerá mucho porque es una persona en la que confiabas mucho.