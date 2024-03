"Pitbull" Cruz se corona en Las Vegas y con nocaut contra Rolando Romero

Con un nocaut ténico en ocho rounds, el peleador mexicano Isaac Cruz cumplió lo que le prometió al monarca Rolando Romero y lo destronó como campeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

El sábado por la noche, ante una T-Mobile de Las Vegas que ladraba de felicidad, Isaac Cruz dejó volar los puños y tambaleó con potentes volados de derecha e izquierda al campeón y le quitó lo que más apreciaba: la corona de campeón.

El Pitbull Cruz gana por K.O a su rival Romero Foto: Premier Boxing Champions

"Trabaje no para pelear, trabajé para masacrarlo y hacer que se tragara sus palabras. Hablé con mis puños y habrá campeón de 140 por mucho tiempo... Ya no sólo soy un peleador peligroso, nada más. Estoy para Gervonta, Devin Haney o Teófimo para ver quién quiere probar la rabia", declaró el peleador de la Ciudad de México.

Con 25 años de edad, y en su segunda oportunidad mundialista, Isaac remarcó las faltas campeón y aseguró que ahora ya hablarán de él con respeto. Durante el duelo, Cruz lastimó en el primero, en el séptimo y en el octavo a Rolly, pero no fue hasta ese último episodio en el que logró convencer al réferi de parar la contienda.

Romero no tenía oportunidad contra El Pitbull

En las tarjetas, Romero también iba abajo, pues le descontaron un punto en el quinto por ensuciar la pelea. En la pelea preestelar, el campeón mundial mexicano Julio César Martínez batalló para encontrar el ritmo para llevarse la victoria sobre Angelino Córdova y mantener la corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Sin embargo, al final de los 12 rounds, conquistó dos de las tres tarjetas de los jueces.

Sebastin Fundora dio el batacazo en Las Vegas al destronar a Tim Tszyu, una victoria que dio carpetazo a su última contienda donde perdió el invicto con un nocaut.

La Torre infernal se consagró como campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

El mexicoestadounidense venció con decisión dividida al hijo de la leyenda Kostya Tszyu para convertirse, junto a su hermana Gabriela en la primera dupla de monarcas mundiales.

Fundora y Tszyu sostuvieron una pelea sumamente complicada por un unos cortes que los bañaron en sangre.

Al termino de los 12 rounds, los jueces entregaron tarjetas de 116-112 para el australiano, 116-112 y 115-113 para Fundora.

En la pelea que abrió con el pago por evento en Las Vegas, el sábado por la noche, Rey regresó luego de una ausencia de 10 meses, para enfrentarse al invicto venezolano, que sin respeto lo conectó a placer e incluso le provocó dos grandes cortes sobre cada una de las cejas.

"Varios cabezazos que no me dejó ver. Me aguantó la artillería y mis respetos. Pero luego me corría. La verdad contento, ahora vamos por todos los cinturones", declaró aún sobre el ring el tricolor de 29 años.

Rey apostó a su pegada y mandíbula, y en dos ocasiones —a pesar de los golpes que tuvo que asimilar— mandó a la lona a Córdova, quien se recuperaba para provocarlo y seguir sumando puntos.

Al final de la contienda, Eddy Reynoso, entrenador de Martínez, le llamó la atención en plena transmisión, le dijo que aún tiene mucho trabajo por resolver el gimnasio para evitar errores como esa guardia desmayada que tantos golpes dejó entrar.