Las 3 series de anime que se estrenan en Netflix y debes ver ahora

Netflix y el anime en México parece ser la mejor relación jamás hecha, pues desde que la famosa plataforma de streaming agregó este tipo de contenido a su catálogo ha tenido excelentes números.

Resultado de ello, los constantes live actions que realiza la plataforma de famosos animes, como lo són el de One Piece, Death Note, Cowboy Bebop y Avatar, por lo que siguen agregando contenido constantemente; ahora agregaron 3 joyitas que debes ver sí o sí en Netflix.

Las 3 joyas de anime que debes ver ahora

My hero Academia es una de las sagas de anime más rentables e increíbles que podrías ver o al menos si eres fan de los superhéroes, pues nos cuenta la historia de Midoriya Izuku. Un chico sin poderes que sueña con igualar al héroe más grande de toda la historia, All Might, por lo que seguirás su camino del héroe hasta conseguir su más anhelado sueño.

My Hero Academia /Créditos: Netflix

SpyxFamily, otra joya que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. pues desde 2019 ha conseguido incrustarse en el corazón de los más otakus, pues nos narra la historia del agente secreto Twilight, que debe formar una familia falsa para cumplir una misión que seguro te mantendrá atento a la serie.

SpyxFamily/Créditos: Netflix

Jujutsu Kaisen es una joya que debes ver ahora, pues si eres tan fan del anime como creemos deberás de ver en su máximo esplendor pues consiguió el premio a Anime del año 2024, por lo que si eres fan de la magia y el anime este es uno de los que debes agregar a tu lista.