El cielo está repleto de señales, y año tras año estos se hacen más evidentes para quienes están dispuestos recibir esos mensajes. Según el horóscopo, el universo direcciona mucho de los movimientos planetarios que rigen nuestra personalidad.

El destino lo forjamos con la suma de nuestras decisiones diarias. Comenzó la temporada de aries, es momento de barajar y dar de nuevo en varios aspectos de la vida. Y este año cuenta con el plus de ser año bisiesto, que aunque esté relacionado a presagios no positivos, los cuerpos celestes permanecen en movimiento para que podamos tomar las señales apropiadas y las decisiones que creamos mas acertadas.

Año bisiesto: los 9 signos zodiacales que serán premiados con un golpe de éxito y unos billetes extras desde hoy y hasta el 10 de abril

El éxito acompaña a 9 signos del zodiaco. Fuente: Archivo

1. Aries

En el amor hay que perdonar. Los momentos difíciles fueron mas duros que lo esperabas, pero con paciencia y amor, los lazos podrán recomponerse. En cuanto a tu salud, recuerda que el cuerpo somatiza, transforma los temas de la menta en síntomas orgánicos. Relájate, decansa, para que todo pueda volver a la normalidad. El éxito pasa por recuperar la paz mental.

2. Tauro

De los errores se aprende. Y vaya que aprenderás. En el trabajo te llegará una propuesta que no podrás declinar, el momento es ahora. La bonanza económica llegará a tu vida, es importante que puedas administrar bien tu dnero para proyectar un 2024 sin mayores traspiés. No le des mayor importancia a temas y personas que no lo valen. Disfruta el presente.

3. Géminis

Los buenos hábitos que has implementado en los últimos días están trayendo sus frutos. Estás mejor de salud, con mas energía y mejor humor. Ese es tu éxito, geminiano. Saber apreciar los pequeños placeres cotidianos. Sin embargo, tendrás un golpe de suerte esta semana. Aprovecha el envión positivo y elige sabiamente con quien compartirlo.

4. Leo

Es momento de tomar decisiones importantes. Ese lugar, esas personas que no le aportan nada positivo a tu vida, llegó la hora de dejarlo atrás. Tendrás mayor control en tus emociones y llevarás la situación con calma para que no salgas lastimado. Pero los astros indican que ese es el camino, que después de la tormenta sale el sol. En salud y en economía, la suerte te acompaña.

Libra es uno de los signos que contará con un golpe de éxito esta semana.

5. Libra

Llegó la hora de soñar. Soñar en grande, volar alto. No tengas miedo al que dirán. No pienses en que los planes pueden fallar. Juégatela por aquello que siempre quisiste y que por, distintos motivos, nunca pudiste concretar. Ten ambición y deseo. Vives una etapa plena en el amor, cuídala y disfrútala.

6. Escorpio

Vivirás situaciones que no esperabas, pero saldrás a flote y brillarás más que nunca. En el plano afectivo, los astros te sonríen. El amor te brota por los poros, tu relación está en un buen momento, disfrútala. Siin embargo, deberás prestar atención al cuidado de tus hábitos para evitar complicaciones en la salud.

7. Sagitario

Serás el centro de atención esta semana en el trabajo. Es el resultado de conformar un buen equipo y haber limado asperezas con tus superiores. Sigue trabajando así y verás dinero extra muy pronto. Inverte una parte y ahorra otra, ataca los dos frentes. Ten fe en ti. Es momento de realizar ese viaje con amigos que tanto han soñado.

8. Acuario

Ve en dirección a la diversión. Has estado muy angustiado últimamente pero esa etapa terminó, es momento de dar vuelta la página. Rodeate de personas vitamina que le sumen energía positiva a tu vida. Sal de fiesta y ríe a carcajadas. El éxito es poder llegar cada noche a casa y sentir que no te falta nada. Lo lograrás.

9. Piscis

Esta semana es para estrechar lazos familiares. Eso te dará mayor tranquilidad y fortaleza espiritual para enfrentar los cambios que se avecinan. Conecta con tu yo interno con actividades como hacer yoga, leer o realizar alguna manualidad. Cuando alcances el momento de mayor estabilidad llegará una nueva oportunidad laboral que no podrás dejar pasar.

