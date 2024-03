¡Orgullo mexicano! Donovan Carrillo es finalista en el Mundial de Patinaje Artístico

Donovan Carillo acaparó los titulares por su impecable actuación de este jueves 21 de marzo con la que logró avanzar a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo Montreal 2024. El originario de Zapopan, Jalisco, se mostró feliz al alcanzar una de sus grandes metas, pues obtuvo una puntuación de 80.19 en el programa corto varonil.

Donovan Carrillo avanza a la final en campeonato

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunció a través de redes sociales el triunfo de Donovan Carillo en el Mundial de Patinaje Artístico detallando que obtuvo su mejor marca con 80.19, superando así la de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 donde obtuvo 79.69.

Sigue leyendo:

FIFA abre vacantes para trabajar en la Copa Mundial 2026 en Ciudad de México

Roban bicicleta al atleta Pedro Rangel, paralímpico que entrenaba para París 2024

Donovan Carrillo es finalista en el Mundial de Patinaje Artístico. Foto: X @CONADE

“Ha sido un largo camino para regresar después de mi cirugía en diciembre de 2022 (…) He estado persiguiendo los 80 puntos durante tanto tiempo que me sentí increíble cuando apareció este número. E incluso con un error en el combo eso me demuestra que puedo lograr aún más”, dijo Carrillo a Golden Skate tras su triunfo.

Continúa su entrenamiento en Canadá

El patinador mexicano agradeció, en entrevista, el apoyo que ha recibido en México y expresó lo mucho que esto lo motiva. Ahora continua su entrenamiento en Toronto señalando que se trata de “un nuevo capítulo” en su vida: “Más profesionales, grandes entrenadores, grandes atletas con quienes entrenar”.

“Estoy feliz de estar nuevamente aquí en el Mundial después de 3 semanas. Quería mostrar algo diferente. Besé el hielo después de mi actuación porque sentí mucha energía. Después de todos los obstáculos que pasé, fue un momento especial”, añadió el patinador mexicano sobre su triunfo de este jueves.