Jaime Lozano busca identidad ante Panamá y evita criticar al Tata Martino

El técnico de la Selección Mexicana aceptó enfocarse en un estilo y cimientos de su equipo previo a enfrentar a los panameños y dijo que nunca va a hablar mal del director técnico argentino, Tata Martino

Jaime Lozano, sabedor de que el pez puede encontrar su destino fatal por la boca, evitó entrar en la serie de declaraciones en contra de Gerardo Martino, extécnico de la Selección Mexicana, y enfocarse en el duelo de semifinales de la Nations League ante Panamá, en duelo donde espera que su equipo refleja las bases que busca imprimir con su estilo.

Jaime Lozano busca una victoria ante EU Foto: Mexsport

Sigue leyendo:

México vs Panamá: así serán las alineaciones del partido | Final Four Nations League de la Concacaf

Selección Mexicana: listos los convocados para la Nations League, 10 vienen de Europa

Espera ganar el torneo y contra EU

En conferencia de prensa previo al duelo ante los canaleros, el DT nacional manifestó que hay tiempo para trabajar en su sello con el combinado, sin dejar de lado la responsabilidad de ganar este torneo, el cual sólo ha ganado Estados Unidos en sus dos ediciones anteriores.

“Queremos ganar esta copa, más allá para ver un futuro a dos años y medio, queremos tener esos cimientos. Maquillas muchas cosas, no todo está bien cuando ganas y no todo fue fabuloso en la Copa Oro, hubo cosas que no se hicieron del todo bien, pero tenemos este tiempo para seguir mejorando y creciendo todos”, compartió el Jimmy.

La Selección Mexicana se prepara ante Panamá Foto: Cortesía Selección Mexicana

En la misma rueda de prensa agregó: “Me gustaría hacer las cosas mejor, que la selección juegue mejor, sea más estable, que tengamos esas actuaciones top, con equipo top y muy bajas cuando a lo mejor debemos mantener más la regularidad, eso me gustaría, un estilo muy definido, credibilidad y que el jugador siga dando la cara a su país”.

Sobre las últimas declaraciones polémica de Hirving Lozano, Edson Álvarez y Andrés Guardado sobre las decisiones y etapa mundialista de Gerardo Martino, extécnico nacional para el proceso hacia Qatar 2022, prefirió no entrar en detalles y expresarse de buena manera sobre el argentino, con quien tuvo buena relación.

“Él trabajó, estoy seguro que todos nosotros hubiéramos querido que fuera distinto, creo que la emoción y los momentos importan muchísimos, creo que el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo, para hacer un resumen de esto, no me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo Martino porque hacia mi persona siempre fue impecable”, aclaró, y dijo: “Cada quien es libre de expresarse”, sobre lo que han dicho los implicados.

Tata Martino no pudo ganar la primera edición de la Nations League, la cual perdió ante Estados Unidos, país que ha levantado los dos títulos del certamen. México tiene una nueva oportunidad con Jaime Lozano, pero primer debe afrontar la semifinal ante Panamá, al que el Tricolor se ha medido en 26 ocasiones, con 18 victorias para México, además de seis empates y dos derrotas.

DRV/TJM