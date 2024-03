México vs Panamá: así serán las alineaciones del partido | Final Four Nations League de la Concacaf

Este jueves 21 de marzo la Selección Mexicana regresará a las actividades para enfrentarse a la Selección de Panamá en la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf. Aquí te presentamos los detalles del nuevo partido que dirigirá Jaime Lozano.

En un partido de suma importancia, en casa de ganar enfrentaría en la Final al ganador de Estados Unidos vs Jamaica, la Selección Mexicana no se guardará nada y presentará su mejor once para medirse a Panamá. El equipo estaría conformado por los jugadores que militan en Europa.

De acuerdo con distintos reportes, Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, saltaría al campo de juego con el siguiente once:

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez y Erik Sánchez; Julián Quiñones, Santiago Giménez e Hirving "Chucky" Lozano.

Por otra parte la Selección de Panamá presentaría el siguiente once inicial:

Orlando Mosquera; Fidel Escobar, José Córdoba y Andrés Andrade; Michael Murillo, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas y Aníbal Godoy; José Fajardo e Ismael Díaz.

México vs Panamá: a qué hora y dónde ver en vivo el juego

Será este jueves 21 de marzo cuando la Selección Mexicana se enfrente a Panamá en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El partido tendrá como sede el AT&T Stadium en Estados Unidos.

El partido entre México y Panamá comenzará a las 20:15 horas de este jueves 21 de marzo y lo podrás seguir completamente en vivo por TUDN y Azteca Deportes.