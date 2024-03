¿Dónde puedo comprar la mercancía oficial del Vive Latino 2024?

Las y los amantes de la música se encuentran a punto de vivir uno de los festivales más grandes de la ciudad, ya que el próximo 16 y 17 de marzo el Autódromo Hermanos Rodríguez será testigo del Vive Latino, uno de los eventos más esperados y que ha hecho posible reunir a talento nacional e internacional para celebrar la diversidad musical. Y aunque las bandas presentadas serán las protagonistas de este fin de semana, los "recuerditos" del concierto también se han convertido en una parte esencial de la experiencia y aquí te digo en donde conseguir la merch oficial del festival.

Sigue leyendo:

Vive Latino 2024: ¿cómo llegar en transporte público?

Scorpions cancela su participación en el Vive Latino 2024

¿Dónde comprar la mercancía oficial del Vive Latino?

Si bien dentro del concierto podrás acercarte a las tiendas oficiales tanto de algunas bandas como del mismo Vive Latino, la participación de Amazon en la edición de este 2024 nos ha regalado otra opción para quienes aman las playeras oficiales del festival, ya que ahora es posible adquirirlas también a través de la tienda en línea de Amazon y hacerlas llegar hasta tu hogar.

¡No te pierdas la oportunidad de lucir la playera oficial del Vive Latino 2024, ya disponible en Amazon!

Fotografía: Instagram/@vivelatino

De acuerdo con la información proporcionada por Amazon, quienes son los patrocinadores oficiales del evento, cada playera oficial del VL24 está confeccionada con algodón de primera calidad, asegurando confort y durabilidad en cada uso. Todos los modelos tienen un costo de 500 pesos, siendo el el complemento perfecto para disfrutar de los vibrantes días llenos de música y pasión que ofrece el festival.

Todas las playeras tienen un costo de 500 pesos más gastos de envío.

Fotografía: Captura de pantalla/Amazon.

Igualmente, es posible encontrar tallas tanto para hombre y para mujer, pero recuerda que más allá del género, lo más importante es que compres una prenda con la que te sientas cómoda y feliz. Aunque tradicionalmente estas playeras suelen ser de color negro, también existe un modelo en distintos colores que contrastan con el estampado que reinó el cartel de este año e incluso podemos encontrar un crop top dentro de las opciones disponibles en Amazon (da clic AQUÍ para visitar el sitio).

¡Aún estás a tiempo para llevar tu playera oficial al festival.

Fotografía: Captura de pantalla/Amazon.

Cartel oficial del Vive Latino 2024

Como patrocinador oficial de este esperado evento, Amazon te trae la oportunidad de ser parte de la emoción que reunirá a más de 80 artistas de renombre nacional e internacional. Desde la icónica Belanova hasta la energía arrolladora de Kings of Leon, el cartel del VL24 está diseñado para satisfacer todos los gustos musicales y garantizar una experiencia inigualable, aquí te dejo el cartel oficial por si aún no lo has visto.

El festival ha cambiado varias veces el cartel oficial.

Fotografía: Instagram/@vivelatino

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, o simplemente Vive Latino se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de marzo, dándole la bienvenida a la primavera por medio de música y emociones intensas. Este año, el esperado evento se llevará a cabo en una nueva locación, el Autódromo Hermanos Rodríguez y es que el cambio de sede se debe a las remodelaciones que están teniendo lugar en el Foro Sol, lo que también implicará un nuevo mapa para esta edición (da clic AQUÍ para verlo).

Y para aquellas personas que no tienen la oportunidad de asistir en persona, hay una excelente noticia ya que gracias a la alianza con Amazon, el Vive Latino será transmitido en vivo a través de Prime Video. Esto significa que podrás disfrutar de toda la emoción y la energía del festival desde la comodidad de tu hogar, accediendo a la plataforma con tu suscripción de pago.