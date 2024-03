Champions League: los partidos y horarios del 12 y 13 de marzo | Octavos de Final Vuelta

La incertidumbre es total en el reparto de los últimos cuatro lugares para los cuartos de la Champions League, que se atribuyen el martes y el miércoles; con el Inter defendiendo una ventaja mínima ante el Atlético, mientras que Arsenal, ante Oporto, y Barcelona, frente a Nápoles, necesitan un triunfo.

Tras las clasificaciones del Manchester City, vigente campeón, Real Madrid, Bayern Múnich y PSG, el 'casting' del Top-8 europeo se completará esta semana, antes del sorteo de cuartos el viernes. Si los principales favoritos lograron su billete sin demasiado suspense la pasada semana, los cuatro duelos restantes podrían reservar sorpresas.

Te puede interesar:

Acusan a la afición de Guadalajara de racista tras cánticos contra Julián Quiñones

Estados Unidos gana la Copa Oro femenil al vencer 1-0 a Brasil

El Arsenal pinta como favorito para pasar a cuarto en la Champions League

El Arsenal, batido en el tiempo adicional en Oporto (1-0), tendrá que tomar la iniciativa para evitar salir en octavos por octava ocasión consecutiva en sus ocho últimas participaciones. En gran forma, el líder de la Premier League logró su octavo triunfo consecutivo en el campeonato el sábado contra el Brentford (2-1) pero deberá mostrar su mejor versión ante un equipo portugués acostumbrado a dar la cara en la Champions.

Los ingleses esperan imponerse. Foto: @Arsenal / X.

El Barça, de vuelta a las eliminatorias europeas tras dos años siendo eliminado en la fase de grupos, igualó 1-1 en el estadio Diego Maradona, por lo que tiene todo por hacer en su cancha. Xavi, su técnico, perdió a dos pilares en el centro del campo, los lesionados Frenkie De Jong y Pedri, pero cuenta con el gran estado de forma de Lamine Yamal, el fenómeno que lidera al equipo con 16 años.

El Atlético podría salir sin Griezmann

Enfrente, un Nápoles con la confianza por las nubes tras dominar a la Juventus (2-1) en la Serie A, en la que está alejado de la lucha por el título (7º). Tampoco es sencilla la misión del Inter, líder destacadísimo en Italia -16 puntos de ventaja con el Milan-. El finalista de la pasada Champions viaja a Madrid con un gol de ventaja para enfrentarse a un Atlético herido tras sus malos resultados.

Los "colchoneros" tienen una prueba muy complicada. Foto: @Atleti / X.

Los 'Colchoneros', que perdieron (2-0) en la última jornada en la cancha del Cádiz (18º), un equipo que no ganaba en la Liga desde septiembre de 2023, intentarán preservar la imbatibilidad de su estadio, el Metropolitano, aunque tienen la duda de su líder, Antoine Griezmann, lesionado. Difícil encontrar un favorito en la última eliminatoria, entre el Borussia Dortmund y el PSV Eindhoven, que empataron 1-1 en Países Bajos. El PSV, que no ha alcanzado los cuartos de la Champions desde 2007, intentará no sucumbir a la presión ante el famoso Muro Amarillo y el ambiente caliente del Signal Iduna Park.

Así se jugarán los juegos en la Champions League

Martes 12 de marzo

14:00 horas: Arsenal - Oporto (ida 0-1)

14:00 horas: Barcelona - Nápoles (ida 1-1)

Miércoles 13 de marzo

14:00 horas: Atlético Madrid - Inter Milán (ida 0-1)

14:00 horas: Borussia Dortmund - PSV Eindhoven (ida 1-1)

Ya clasificados: Manchester City, Real Madrid, PSG y Bayern Múnich. Sorteo de cuartos: Viernes 15 de marzo.

Con información de AFP