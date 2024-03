Survivor México 2024 regresa con una temporada nunca antes vista

Survivor México es uno de lo realitys sobre retos extremos con más éxito en la televisión mexicana, pues desde su inicio en 2020 por parte de TV Azteca ha demostrado un éxito rotundo, ya que es un show que en tan solo 5 años de emisión y con una 5.ª temporada por iniciar, sigue en el radar del televidente.

Así lo comenta Carlos Guerrero “Warrior”, el flamante conductor, narrador y también periodista, participando en el proyecto desde la segunda temporada y quien desde República Dominicana ha dado de qué hablar, ya que promete entregarnos una 5.ª temporada “nunca antes vista”.

Sigue leyendo:

Survivor México 2024: ellos son TODOS los participantes confirmados

Thalía recibe fuertes críticas por su nueva canción con Ángela Aguilar: "Ya nadie la quiere escuchar"

Survivor regresa este lunes 11 de marzo, con su 5.ª Temporada

Antes del estreno de la nueva temporada, tuvimos la increíble oportunidad de entrevistar al famoso “Warrior”, pues República Dominicana tiene un clima intimidante y es algo que como televidentes nos emociona e impacta, ¿Qué es lo más retador que has enfrentado en tu estadía en la isla de Survivor?

“Definitivamente, el entorno, en República Dominicana y el Caribe, el clima es difícil, una vez en la segunda temporada tuvimos que enfrentar un huracán, que tampoco permitió que el mismo programa siguiera, al final pudimos ayudar a las personas que lo habían perdido todo, pero si fue lo más complicado que he vivido”

Dentro de los participantes tenemos entrenadores como Jean Carlo Rivas, luchadores profesionales de la talla de Tigre Blanco, ¿Cómo sería el Warrior Periodista si participará?

“Creo que con la experiencia ya de mucho tiempo verían un Warrior diferente, de mucha lucha y que es duro cuando hay que ser duro, uno nunca antes visto”

Moviéndonos a un tono más personal ¿Qué consideras qué es lo mejor de ser conductor de Survivor?

“Que me permite seguir haciendo mi trabajo como periodista y que no se aleja de lo que hago con la selección, por qué aquí narro los retos y también estoy constantemente en busca de la verdad”

Carlos Guerrero "Warrior" nos prepara para esta nueva temporada de Survivor México/Créditos: TV Azteca

En esta 5.ª temporada, no se repite ningún concursante anterior, por lo que me gustaría saber, ¿Qué diferencia notas entre este grupo de participantes y los que has visto pelear arduamente en otras temporadas?

“Creo que lo más importante es que en esta nueva edición los competidores nunca habían participado en Survivor, vuelven los equipos Halcones y Jaguares, entonces es interesante ver como luchan mental y físicamente, por qué eso es lo importante y yo diría que aún más la fuerza mental”

Survivor se estrenará este 11 de marzo/Créditos: TV Azteca

Para finalizar este lunes 11 de marzo con el estreno de Survivor México, ¿Qué tiene que esperar la gente con el estreno de la nueva temporada de Survivor?