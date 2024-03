Thalía recibe fuertes críticas por su nueva canción con Ángela Aguilar: "Ya nadie la quiere escuchar"

Aunque Thalía es una de las actrices y cantantes más queridas en el mundo del espectáculo no se ha salvado de ser blanco de críticas, tal y como ocurrió con el anuncio de su nueva canción “Troca”. Y es que se trata de una colaboración con Ángela Aguilar, cuya popularidad y fama se vieron afectadas debido al mensaje que compartió en redes sociales donde aseguró ser 25 por ciento argentina.

Thalía recibe críticas por su nueva canción

A través de redes sociales la intérprete de “Marimar” anunció que su nueva canción se estrenará este viernes 8 de marzo, aunque fue la colaboración lo que enfureció a sus seguidores ya que lo hace junto a la llamada “Princesa del regional mexicano”. La menor de la dinastía Aguilar se mantiene en medio de la controversia por sus explosivas declaraciones, sobre todo la de 2022 en a que afirma ser 25 por ciento argentina.

Thalía recibe críticas por canción junto a Ángela Aguilar. Foto: IG @thalia

“Hasta dónde llegaste, Thalía, con esta niña que a nadie le cae bien”, “Hermana, deberías mejor revivir el pop icónico”, “Urge cambiar tu equipo de trabajo”, “Otro fracaso”, “Que fea canción”, “¿Thalía sabrá que a la argentina Aguilar ya nadie la quiere escuchar?”, “Otra canción terrible, no sé por qué no hace pop otra vez” y “Pensé que ya no podía hacerlo peor y para acabarlo con la argentina”, fueron algunos de los comentarios.

Debut en regional mexicano genera polémica

Thalía sorprendió a sus fanáticos al debutar en regional mexicano y corridos tumbados con canciones como “Perdón, bebé” y “Choro”, ésta última junto a Estilo sin límite. Pese a que se trata de dos géneros que ganan fuerza en la industria, los temas de la también actriz no han sido bien recibidos por los fanáticos que no dudaron en externar su inconformidad.

“¡Por favor vuelve a la música romántica! Esa es la que te va mejor”, “Huele a otro fracaso. Thalía vuelve al pop caraj*”, “¿Quién está tomando estas decisiones?”, “Thalía, te adoro desde niño, pero vuelve a tu música”, “Otra canción terrible, ¿por qué no vuelve al pop?”, “Te amo, pero este género no te queda. No es sincero y nada creíble” y “Misericordia”, fueron los comentarios en Instagram.