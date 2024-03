La Gilbertona reaparece en redes sociales para desmentir su muerte: "estimado público, aquí estoy"

Los rumores de la muerte de Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocida como 'La Gilbertona' se hicieron presentes el fin de semana en redes sociales. Ante dicha situación, la influencer de 88 años, en compañía de su mánager, decidieron hacer un en vivo para desmentir todo lo que se estaba diciendo en redes sociales.

La transmisión donde se desmintieron los rumores de la muerte de 'La Gilbertona' se realizó a través de YouTube. El encargado de realizar el directo fue Pavel Moreno, mánager de la influencer. En dicha transmisión apareció la personalidad de 88 años para mandar un mensaje muy a su estilo a todos sus seguidores.

La famosa en redes sociales aprovechó el live de su mánager para dejarle claro al mundo entero que sigue viva, pero lo hizo muy a su estilo, ya que aseguró que a pesar de que la gente sigue insistiendo que ya se murió, ella sigue más viva que nunca. La idea del vídeo era para tranquilizar a sus fans y a la gente que la quiere que sigue en este mundo.

"Estimado público, este video se lo doy a toda mi gente que me conoce, como chin... la gente, que ya me morí y que ya me morí, aquí estoy", dijo en la transmisión en vivo la influencer de 88 años para calmar los rumores de su fallecimiento.