Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa a casi un año de su muerte: "es difícil hacerme siempre la fuerte"

El 9 de abril de 2023 se convirtió en uno de los días más tristes en el mundo del espectáculo, esto luego de que se confirmó la muerte de Julián Figueroa, quien además de ser un reconocido cantante, era muy querido por el público ya que era el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Su fallecimiento causó conmoción por lo inesperado que resultó y porque era muy joven, así como por haber dejado a su primogénito sólo con su mamá, Ime Garza-Tuñón, y su abuela.

Hoy falta un mes para que se cumpla el primer año de su muerte y en su aniversario luctuoso fue su madre quien lo recordó con mucho amor y dolor. A través de una publicación en Instagram, Maribel Guardia compartió un desgarrador mensaje con el que se sinceró con sus fans y dejó en claro que estos últimos 11 meses han sido de lo más difícil y que además de la tristeza, también siente mucho coraje.

Esta fue una de las tomas con las que Maribel Guardia recordó a su hijo. (Foto: IG @maribelguardia)

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con triste mensaje

En una nueva publicación, la actriz y cantante presumió un retrato de Julián Figueroa con su pequeño hijo José Julián, misma en la que aparecen abrazados y muy sonrientes; asimismo, la famosa añadió fotos nunca antes vistas de padre e hijo disfrutando de los mejores momentos y sobre ello añadió un mensaje y reflexión por la que sus fans la cobijaron una vez más.

"JULIÁN, hace 11 meses que emprendiste tu viaje a la luz. No te miento, hay días que ando muy enojada y quisiera comprar una vajilla y reventarla contra alguna pared del jardín, no lo hago porque sé que luego tendría que recoger los deshechos, me da miedo que los perritos que siempre andan detrás mío se lastimen, es difícil hacerme siempre la fuerte", se lee en su mensaje con más de 200 mil me gustas en Instagram.

El próximo 9 de abril se cumple el primer año de muerte del cantante. (Foto: IG @maribelguardia)

Asimismo, Maribel Guardia aseguró que cada vez extraña más a su único hijo y que la situación le "duele", asimismo dio más detalles de lo que ha llegado a compartir con la prensa y es que en ocasiones siente que el cantante está cerca de ella.

"Siento tu presencia cerca de mí, como una suave caricia en mi mejilla y sonrío, te hablo, te digo cuánto te amo, son breves momentos que me llenan de paz, es cuando recuerdo darle gracias a Dios por darme el enorme regalo de tu amor por el tiempo que él consideró oportuno; amor eterno, por siempre y para siempre".

Finalmente y en una reflexión más personal, la ex de Joan Sebastian le pidió a su hijo que le pida a Dios que le dé fortaleza y que la proteja. Por otro lado, aprovechó para agradecerle a Julián Fgueroa por haberle dado un nieto, quien a su vez sigue recordando con mucho amor y admiración a su "papito".

Esta fue la última imagen con la que Maribel Guardia envió este conmovedor mensaje. (Foto: IG @maribelguardia)

"Es un niño lleno de luz; no te preocupes por él, está muy cuidado y lleno de amor, te recuerda siempre y presume aquel día del padre que quedaron en primer lugar en todas las competencias del festejo escolar, enseña todas las medallas que ganaron, sus ojitos le brillan de amor y orgullo, y me dice: 'Mi Papito era el mejor del mundo'. Descansa hijo amado en luz eterna, que en mi corazón habitas por siempre", concluyó su mensaje.