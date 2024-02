¿Qué se celebra hoy 6 de febrero?: Día de Bob Marley

La historia es una buena forma de recordar aquellos acontecimientos que han marcado al mundo, pues de ellos podemos aprender grandes cosas y quizá evitar errores que se han cometido con el pasar de los años.

Las efemérides son una forma de recordar de forma de recordar todos aquellos momentos históricos que marcaron un antes y un después en ciertos contextos.

Sigue leyendo:

One Love: todo lo que debes de saber de la película de Bob Marley, la leyenda del reggae

Muere Joseph “Jo” Mersa Marley, nieto del legendario Bob Marley

¿Cuál es la efeméride de hoy 6 de febrero?

Este día se recuerda a uno de los grandes cantantes de América Latina que es recordado sobre todo por su aporte la música del género reggae, pues Bob Marley es considerado como el principal promotor a nivel mundial de la música jamaiquina.

Robert Nesta Marley, nació un día como hoy pero de 1945 y desde en una pequeña localidad de Jamaica, en el mar Caribe. Desde pequeño mostró una gran inclinación por la música y en 1960 fundó el grupo The Wailers, del cual sería también compositor, después en 1974 pasarían a llamarse “Bob Marley & The Wailers”.

Se le considera un impulsor y promotor de la música reggae Créditos: Pixabay

Sus éxitos más destacados son I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Jamming, Redemption Song, siendo un gran impulso de la movimiento “rastafari”.

En 1977 se le desarrolló un melanoma lentiginoso acral, un tipo de cáncer que desarrolló corta edad, el cual permaneció hasta 1981, cuando falleció debido a las complicaciones de dicha enfermedad, con apenas 36 años de edad.

El Día de Bob Marley, es una celebración al cantante, en donde varias emisoras y canales de televisión a nivel mundial, rinden un pequeño homenaje, transmitiendo los éxitos del gran artista.

¿Qué pasó en la historia un día como hoy 6 de febrero?

Cabe destacar que en este importante día ocurrieron otros acontecimiento relevantes en el mundo, como lo fue el ascenso del reina Isabel II.

Reinó por 70 años y 214 días Créditos: Archivo

Lo anterior después de que su padre, Jorge VI del Reino Unido, falleciera en 1952.

dhfm