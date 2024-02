One Love: todo lo que debes de saber de la película de Bob Marley, la leyenda del reggae

Durante los últimos años el cine se ha encargado de producir una gran cantidad de biopics, es decir, películas biográficas que adaptan la historia de grandes artistas y personalidades en la gran pantalla y que permiten a la audiencia conocer que es lo que hay más allá de la faceta comercial de estos personajes, el ejemplo más reconocido es Bohemian Rhapsody (2018), la exitosa cinta sobre la formación banda de rock Queen y la vida de Freddie Mercury.

Este año no será la excepción, pues el 14 de febrero llegará a los cines de México el largometraje Bob Marley: One Love, el cual promete ser uno de los más emotivos, pues producido por su hijo Ziggy Marley, contara la trayectoria del cantante jamaiquino que se convirtió en una leyenda del reggae.

Bob Marley fue un ícono del reggae a nivel mundial

Foto: Archivo

¿Quién fue Bob Marley?

Robert Nesta Marley, mejor conocido por su nombre artístico como Bob Marley, fue un cantante y compositor originario de Jamaica. Nacido el 6 de febrero de 1945, fue pionero en el género de la música reggae, así como en el movimiento cultural rastafari.

Sus composiciones se destacan por contar con una lírica y melodías alegres que se centraban en difundir el mensaje de amor y paz que Marley predicaba.

Junto a la famosa agrupación The Wailers, grabo 13 álbumes de estudio y cosecho un gran número de hits, entre los cuales destacan piezas como "Three Little Birds", "Jamming", "No Woman, No Cry", "Is This Love y "One Love".

Tal ha sido el éxito del músico que hasta la fecha ha registrado más de 250 millones de copias vendidas de sus discos, siendo uno de los cantantes con más materiales discográficos adquiridos. Asimismo en el 2008 el gobierno de Jamaica declaro que el 6 de febrero se celebraría el Bob Marley Day para conmemorar el legado del artista.

El raro padecimiento de Bob Marley

Marley padeció de un extraño tipo de cáncer en la piel, denominado como melanoma lentiginoso acral, el cual se manifestó como una pequeña mancha oscura que se encontraba por debajo de la uña de su pie, por lo que el cantante no le dio importancia pensando que se trataba de una lesión común.

El 11 de mayo de 1981 a la corta edad de 36 años el músico falleció a causa de esta agresiva enfermedad. Con su último respiro fue capaz de decirle a su hijo Ziggy Marley que el dinero no puede comprar la vida, dejándole una valiosa lección final.

Ficha técnica

Título: Bob Marley: One Love

Estreno: 14 de febrero de 2024

Duración: 1h 47min

Género: Biopic, Drama, Música

Dirección: Reinaldo Marcus Green

Guion: Terence Winter, Frank E. Flowers, Zach Baylin

Reparto: Kingsley Ben-Adir, James Norton, Lashana Lynch