Horóscopo chino año del dragón: así le irá a cada signo animal en el dinero y amor este 2024

De acuerdo con la astrología oriental, el año nuevo chino inicia el próximo 10 de febrero y con él llega una racha de buena suerte para los signos animales. Denominado como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera china, comienza después de la segunda Luna Nueva que tiene lugar tras el solsticio de invierno (el 22 de diciembre del año pasado).

El Año Nuevo Chino comienza el 10 de febrero con el reinado del Dragón de Madera y termina el 28 de enero de 2025. El signo del Dragón simboliza riqueza, liderazgo y valentía. El dragón es considerado un animal sagrado, portador de buen augurio.

El elemento madera simboliza la creatividad, la generosidad y la sabiduría en la cultura china. Un año donde rige este elemento es propicio para construir, concretar, manifestar, por lo que este año del dragón será clave para destacar nuestras bondades y lo que deseamos para nosotros y los demás.

Rata

Llega para ti un año lleno de oportunidades, tanto a nivel personal como profesional. Tendrás todo a tu favor para dejar atrás el miedo y la incertidumbre y dar paso a la confianza y la esperanza.

Con la llegada del nuevo año, muchos de los temas que estabas deseando cerrar empiezan a resolverse y, por fin, podrás despreocuparte y empezarás a disfrutar de la vida como te mereces. Después de vivir situaciones que te han generado desasosiego e incertidumbre, sientes que las cosas comienzan a cambiar a mejor. Es el momento de recoger los frutos sembrados en el pasado.

Tu enorme fuerza interior te va a permitir llegar a lo más alto. Pueden llegar buenas oportunidades económicas de la mano de alguien que conoces.

Búfalo

Te ha propuesto comenzar el nuevo año relajado, sin querer abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Te alejarás de situaciones que te atan y no te dejan ser feliz. Tu vitalidad y sentido del humor te ayudarán a vencer todos los obstáculos que la vida te ponga. Aunque muchas veces tengas la tentación de aislarte para perderte en tu mundo de inquietudes y nostalgias, te conviene salir, relacionarte, compartir tus sentimientos…

Se darán circunstancias que pueden apartarte de tus objetivos, pero tú no te vas a rendir y vas a conseguir eso que tanto deseas. Evita poner barreras a tus emociones y déjate llevar por lo que sientes. Tu intuición guiará tus pasos; síguela y acertarás.

Aprovecha todas las oportunidades que el destino tiene preparadas para ti porque la suerte no será esquiva contigo y tus deseos podrán hacerse realidad.

Tigre

Para ti llega un año dinámico y lleno de energía, en el que te será fácil poder canalizar todo tu entusiasmo y tu fuerza hacia metas concretas.



Es posible que tengas que tomar una decisión delicada, pero lo harás con acierto, así que no temas y sigue tu intuición. No te obsesiones con aquellas cosas que no van bien en tu vida y piensa que el futuro viene cargado de sorpresas maravillosas.



Eres un ser libre, al que le gusta arriesgar y marcarse grandes desafíos para sentirse bien. El año del Dragón vas a afrontar los retos que vengan sin consultar ni esperar que nadie te dé el visto bueno, aunque el apoyo de los tuyos será decisivo para conseguir el éxito. Nada te impedirá disfrutar al máximo del amor, de las conquistas, de los placeres de la vida en general… Podrás enamorarte, si aún no lo estás.

Conejo

Puede que estés un poco desanimado al comenzar el nuevo año, pero recibirás una agradable sorpresa que lo cambiará todo. Es el momento de replantearse tus verdaderos deseos y necesidades, y de actuar como quieres, no como los demás esperan de ti.



Llegan cambios favorables a tu vida y golpes de suerte inesperados, sobre todo relacionados con tu vida profesional. Tu intuición será tu mejor baza para aprovechar las buenas ocasiones que van a surgir.



Te enfrentarás a nuevos desafíos en el año del Dragón de Madera. Debes mostrarte flexible para poder aprovechar todas las oportunidades que surjan, y si sientes que falta algo en tu vida ahora es el momento de ir a por ello con seguridad porque cuando lo tengas vas a ser plenamente feliz.

El año nuevo chino inicia el 10 de febrero. Foto: Pixabay

Dragón

Felicidades. Es tu reinado, en el que vas a brillar por todo lo alto y nada ni nadie van a poder eclipsarte. Es un año propicio para nuevos proyectos y logros.



Inicias el año pletórico de energía, de fuerza, de ilusiones nuevas…, y eso te ayudará a asumir con valentía los grandes retos que el destino tiene preparados para ti. Vas a tener una voluntad de hierro y un gran temple para no decaer cuando las cosas se pongan difíciles.



Es el momento de liberarte de ataduras que te estaban haciendo mucho daño. Vas a reconciliarte con una persona que quieres y a la que estabas deseando dar una segunda oportunidad. Tu vida amorosa y social será muy activa, y tú te vas a sentir como pez en el agua.

Este año vas a estar muy inspirado y creativo. Es el momento de iniciar un cambio en tu vida, es el momento de marcarte retos altos.

Serpiente

Comienzas el año sintiendo que sólo tú eres el dueño de tu vida y que nadie más que tú la va a manejar. Estás cogiendo fuerzas para afrontar todo lo que se avecina y, aunque, en ocasiones, te vas a venir abajo, rápidamente vas a resurgir de tus cenizas, como el ave fénix, y vas a darlo todo, porque tú, mejor que nadie, sabes que el triunfo es de aquellos que no se rinden fácilmente. Por fin, vas a dejar a un lado tus miedos y preocupaciones y disfrutarás más de la vida.



Huye de las tensiones y de los conflictos y, siempre que puedas, mantente en un segundo plano para que nada ni nadie te arrebaten la energía y la serenidad que tanto necesitas.



En el año del Dragón encontrarás la estabilidad y oportunidades de crecimiento personal. Es un buen momento para enfocarte en objetivos a largo plazo y para consolidar relaciones.

Caballo

Tú eres muy disciplinado y responsable, pero vas a saludar al nuevo año disfrutando de lo lindo, y mostrando tu lado más divertido. No te podrás quejar de las magníficas oportunidades que el destino te va a poner en bandeja.



En el año del Dragón vas a necesitar más que nunca sentirte libre, estar a tu aire y vas a vivir nuevas experiencias que harán tu vida más emocionante. Te mostrarás muy receptivo y abierto a todo lo que te propongan, y sabrás sacar provecho incluso de situaciones que parecen negativas, eligiendo con mucha inteligencia entre lo que te conviene y lo que no.



Sabes que eres imparable cuando quieres alcanzar algo, te organizas como nadie y no vas a decaer por muchos inconvenientes que aparezcan en tu camino. Vas a vivir emociones maravillosas, sólo tienes que dejarte llevar…

Cabra

Vas a vivir una entrada de año muy prometedora, porque te vas a marcar unos objetivos concretos y tendrás la sana ambición de poder lograrlos.



Puedes encontrarte con oportunidades inesperadas en el año del Dragón y vivir nuevas experiencias que, aunque sean poco duraderas, llenarán tu vida de pasión.



Aunque tú no estés siempre al cien por cien de tus fuerzas, te esforzarás por mostrar lo mejor de ti y no te conformarás con menos cuando sabes que puedes obtener más. Tu capacidad de resistencia no va a permitir que nada te aparte de tu camino. Vive con intensidad todo lo bueno que la vida te va a ofrecer.



Este año estarás muy persuasivo y todas las miradas estarán puestas en ti. Disfrutarás de un encanto muy especial que se reflejará en todo lo que hagas. Tienes por delante días maravillosos para renovar tus ilusiones, dar rienda suelta a la pasión que llevas dentro, enamorarte…

Mono

Recibes el nuevo año deseando acabar con todas las inseguridades y temores que muchas veces te han paralizado y han impedido que tomes decisiones. Aprovecha el año del Dragón para emprender un cambio interior que te va a ayudar a estar bien contigo mismo. Es un momento maravilloso para tomar decisiones, para llegar a acuerdos, para temas de estudios, exámenes, entrevistas de trabajo…



Pueden surgir gastos inesperados que alteren tu presupuesto. Controla tu dinero para que no se te vaya de las manos.



El año del Dragón va a pedirte que pases a la acción y que dejes de hacer castillos en el aire porque ahora puedes cumplir muchos de tus sueños. No deseches ninguna oportunidad que se te presente. Tu intuición estará muy acusada; por eso, si tienes que tomar alguna decisión importante déjate guiar por ella.

Gallo

Llega para ti un año intenso, vibrante… Muchas veces, vas a sentirte como en un tobogán, donde los acontecimientos se van a desarrollar de manera inesperada. Buen momento para afianzar proyectos que estaban en el aire.



El año del Dragón de Madera va a ser para ti un periodo de crecimiento personal y profesional, donde se te instará a trabajar duro y a mantenerte centrado en tus objetivos.



Disfrutarás de la vida a lo grande, le pondrás mucho humor a todas las circunstancias que se te presenten y le quitarás hierro a los problemas. Atento a tus intuiciones porque pueden anunciarte sorpresas muy agradables que pronto descubrirás…



Tú necesitas volar, huir y alejarte de situaciones conflictivas que te desestabilizan y no te dejan ser tú mismo. Por eso, vive sin pensar ni en el ayer ni en el mañana, y no te cierres a nada.

Perro

En el año del Dragón de Madera te vas a sentir muy protegido frente a los avatares del destino e impulsado a avanzar sin miedo a nada. Así que, apuesta bien alto por lo que deseas porque, tarde o temprano, lo vas a conseguir. Se te aconseja mantener una actitud optimista y abierta para aprovechar todas las posibilidades que se te van a presentar.



Ahora vas a sentir que todo empieza a ordenarse y recuperarás la estabilidad emocional que tanto anhelabas. Conseguirás las cosas por ti mismo, aumentará tu autoestima y descubrirás los recursos tan inmensos que posees. Piensa en ti y no te niegues oportunidades de ser feliz por agradar a los demás.



Este año tu vida va a estar bendecida por las estrellas. Así que tú no te pongas límites y demuestra al mundo todo lo que eres capaz de alcanzar.

Cerdo

Puedes encontrar estabilidad y éxito en el año del Dragón de Madera. Se espera de ti que te enfoques en sus metas con determinación y persistencia.



No te podrás quejar de las maravillosas oportunidades que el destino te va a poner en bandeja este año. Es verdad que un tema importante para ti puede complicarse, y será fundamental que te armes de paciencia hasta que veas que es el momento de mover ficha y tomar las decisiones oportunas.



Algunos cambios o imprevistos que van a surgir pueden alterar tu vida, pero te van a ayudar a desprenderte de lo que no te hace feliz. Evita a las personas tóxicas y negativas que sólo ven lo malo de la vida.



Este año te aguardan sorpresas agradables, pero para poder disfrutarlas tendrás que abrir tu mente, huir de prejuicios y ser flexible.