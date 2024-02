Esto es lo bueno y lo malo que te va a suceder en los próximos 10 meses del 2024, según la numerología

La numerología es una práctica o forma de adivinación mediante el uso de los números. Se dice que cada persona nacemos con uno que nos persigue a lo largo de nuestra vida. Este dígito puede tanto marcarnos el camino, como nuestro destino.

De acuerdo con la numerología, para calcularlo es necesario entender que cada número tiene una carga electromagnética única, que determina características y cualidades específicas de cada individuo. En esta oportunidad, puedes saber qué te depara el futuro según tu fecha de nacimiento. Descubre lo bueno y malo que puede sucederte en estos meses del 2024.

Descubre lo bueno y lo malo que puede sucederte en este año. Fuente: Pinterest

Descubre lo bueno y lo malo para el resto de este año

Para saber cuál es tu número de vida, hay que sumar cada dígito de tu fecha de nacimiento. Por ejemplo: si naciste un 6 de abril de 1992, la traducción sería: 6+4+(1+9+9+2) o 6+4+(21)= 31. Si el resultado queda en dos o más dígitos, tenés que sumarlos, es decir, 3+1=4. La suma final será tu número de vida. Si el resultado es 1, eres una persona independiente y líder natural, con fuerza en la iniciativa y logros, aunque lo malo es que siempre te inclinan hacia la soledad.

Según la numerología el 2, se refiere a personas bondadosas y cooperadoras y a pesar de su gran sensibilidad, deben aprender a equilibrar su deseo de ayudar con la necesidad de cuidarse a sí mismos. Si tu número de vida es el 3, eres un ser creativo y hábil en la comunicación. Tu ambición y optimismo buscan reconocimiento, pero debes cuidarte de la dispersión y la irresponsabilidad y no todo debe ser viajes y diversión. Para quienes son 4, se destacan por su disciplina y enfoque. A pesar de ser trabajadores invaluables, deben evitar la rigidez y aprender a confiar, abriéndose a nuevas ideas y perspectivas. Los regidos por el 5, suelen ser expresivos y apasionados. Más allá de la impulsividad que los lleva a tomar decisiones precipitadas, es crucial que aprendan a meditar antes de actuar.

Cada número nos sigue desde que nacemos. Fuente: Pinterest

Si tu número de la vida es 6, eres amante de la belleza y la armonía. Si bien te gusta todo lo relacionado con la estética, es vital que comiences a establecer límites y valorarte, recuerda que no es necesario agradarle a todo el mundo. De acuerdo con la numerología, el 7 rige a personas místicas y soñadoras y es fundamental que encuentren un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal para no perderse en ilusiones. Si el resultado es 8, tienen fuerza y logran grandes cosas con determinación y disciplina. Aunque su ética y justicia los destacan como líderes naturales, es crucial que aprendan a moderarse y adoptar una perspectiva más equilibrada para evitar extremos. El número de vida 9, se caracteriza por ser buscador de la verdad y la perfección. Si bien la generosidad y la disposición para ayudar son admirables, es importante no perderse a uno mismo en la constante empatía hacia los demás.