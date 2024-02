Dime la inicial de tu nombre y te diré características propias de tu personalidad, según la numerología

Una parte de la numerología también se dedica al estudio de las letras de nuestros nombres y su significado. En ese caso, las iniciales, llamadas cápsulas en esta disciplina, nos hablan de cómo es cada uno y cuáles son los rasgos predominantes de nuestra personalidad. Vale resaltar que el nombre es lo que demarca nuestra individualidad y unicidad.

¿Qué dicen las iniciales sobre tu personalidad?

Nuestro nombre es nuestra primera señal de identidad, es lo que nos define e identifica frente a los otros. Es lo que demarca nuestra individualidad y unicidad. Según la numerología si tu inicial es la letra A, posees mucha originalidad, fuerza y espíritu de empresa. Eres una persona equilibrada que intentará hacer de su vida un solar de armonía. Son buenos amigos y excelentes consejeros si se los necesita. La B le da a sus poseedores la capacidad de interpretar y llevar a la práctica los impulsos e ideas de otras personas. Están dotados de una intuición imposible de desafiar. En el caso de la C, la impulsividad será su característica más destacada al igual que los desafíos. Tienden a intervenir en las polémicas y debates, y no toleran la injusticia. La D es la del amor incondicional y el equilibrio en las emociones y deben poseer una estabilidad afectiva, para no caer en profundas depresiones.

El nombre es lo que marca la individualidad de cada persona. Fuente: Freepik

Según la numerología, la letra E, posee capacidad de organización y espíritu ambicioso. Por otra parte, estas personas tienen cierta tendencia a los excesos, un defecto que deben aprender a dominar. Para quienes su nombre comience con la F, la perseverancia es el camino para tener éxitos importantes gracias a su talento y capacidad. Gustan de viajar y conocer lugares exóticos que complazcan sus fantasías. En el caso de la G, tienen capacidad analítica y son de actuación práctica y su personalidad sobresale en reuniones sociales, donde se los puede encontrar habitualmente. Si tu nombre empieza con H, conoces la forma correcta de actuar en cada situación y eres capaz de señalárselas a otros con idéntica seguridad.

Si tu nombre empieza con la letra I, tu carácter es un tanto dubitativo y estarás expuesto a tener que tomar decisiones importantes durante toda tu vida. La J está regida por Mercurio y convierte a quienes la poseen en personas de gran vivacidad y sentido del humor refinado. Son amigos sinceros que darían todo por quienes aman. En el caso de la K, son personas llamadas al éxito seguro, especialmente en el plano material. También pueden destacarse en profesiones donde tengan que mostrarse ante el público, como actores, modelos y abogados. Letra L son seres capaces de sacrificarse por quienes los rodean con gran sentido religioso y carácter fuerte. La numerología indica que la letra M supone transformación constante y poseen un carácter alegre y buena predisposición para el trabajo mental.

Descubre los aspectos de tu personalidad según tu inicial y la numerología. Fuente: Pinterest

Para quienes su nombre comience con la letra N, Su deber es aprender de los errores pasados para evitar conflictos que, de otro modo, continuarán repitiéndose. La numerología indica que los seres humanos con la O como inicial poseen mucha imaginación y también les confiere un carácter un tanto temeroso ante los desafíos de la vida. Para la P, portadora de la pasión en todas sus expresiones y tienen un excelente criterio estético y una activa capacidad creadora. La letra Q confiere experiencia y todo el aprendizaje que se puede obtener de ella. Quienes portan esta inicial tienen una capacidad desmedida para superar conflictos y salir airosas de problemas familiares. En el caso de la R, son inteligentes y sagaces, siempre tienen la respuesta justa en el momento adecuado. La S se refiere a seres un poco inseguros con respecto a cómo manejarse frente a los conflictos que les plantea la vida, siempre sienten necesidad de pedir consejos antes de confiar en ellos mismos.

De acuerdo con la numerología, los portadores de la inicial T, saben cómo mantener sus planes en secreto antes de llevarlos a la realidad. Las personas cuyo nombre empieza con U, son actores por naturaleza y viven la vida como si se tratara de una comedia o una tragedia. Si tu inicial es la V, no eres conformista en lo más mínimo y tienes la capacidad de saber ver la luz al final del túnel. Aquellos cuyos nombres comiencen con W, será importante que aprendan a controlar sus impulsos y que piensen antes de emprender cualquier acción. Para la letra X, alcanzarán el éxito económico y financiero, fruto del esfuerzo personal realizado durante largos años. Tienen cierta tendencia al egoísmo, lo que puede opacar la brillantez de su personalidad. Si la inicial es la Y, su vida transcurrirá en los extremos de la felicidad total o la desdicha absoluta. Les cuesta encontrar el justo medio que puede hacerlas tranquilizar. Para la inicial con la Z, regida por Marte, esta letra da capacidad de sobrellevar duras pruebas y de seguir adelante a pesar de todo.