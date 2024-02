Conoce cuáles son las 3 razas de gatos que no deberías tener en tu casa, según veterinarios

A lo largo de la historia, los gatos han estado rodeados de mitos, simbolismo y significados variados, por lo que la presencia de un felino en tu hogar puede tener múltiples interpretaciones. En muchas culturas, son considerados seres místicos que simbolizan la intuición, la magia y la protección. Vale señalar que son seres independientes y suelen mostrarse muy fríos con sus dueños.

Los gatos a pesar de la frialdad que puedan demostrar hacia sus dueños, son mascotas que necesitan del cariño de los humanos. Si quieres adoptar un felino, debes dedicarle tiempo y cariño. Es un acto de responsabilidad el llevar una mascota al hogar.

El gato persa puede padecer de varios problemas de salud. Fuente: Pinterest

Un veterinario viralizó cuáles son los gatos que no te aconseja tener en tu casa

Un veterinario muy popular en las redes sociales generó un intenso debate al expresar que los gatos no se deben comprar y también no apoya algunas la crianza de algunas razas de felinos. Uno de los felinos que no debes tener en tu casa es el persa, según el profesional porque tiene muchos problemas de salud en su vida cotidiana atribuidos a las particularidades de su cara, lo que le puede generar dificultades para respirar. Este felino también puede padecer enfermedades cardíacas, renales y problemas dentales.

El veterinario también señaló que el gato Bengalí no debe ser adoptado para tenerlo en el hogar. Es un híbrido entre un tipo de felino salvaje y razas domésticas, explicó. Desciende del gato leopardo asiático y que ello le permite ser "bastantes salvajes de comportamiento y temperamento", agregó en las redes sociales.

El veterinario recomendó no adoptar el gato Bengalí.

Al mencionar al gato Sphynx o Esfinge generó una gran polémica en las redes sociales, al explicar los motivos por los que sugiere no tenerlo. "No tengo nada en contra de ellos, son buenos gatos. Pero yo preferiría abrazar a un gato peludo". Aunque se asean solos, requieren de cuidados adicionales y es recomendable toallitas hipoalergénicas, si no toleran el baño y limpiar cuidadosamente entre sus arrugas.