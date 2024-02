Daniel Elbittar disfruta la magia de la actuación con pasión por su trabajo y vida personal

Daniel es originario de Caracas, Venezuela, y lleva más de 20 años de carrera en México destacando por su carisma y talento en el teatro, música y televisión. Su debut en nuestro país fue en una de sus grandes pasiones, el teatro musical, con la puesta en escena Mentiras, sin embargo, desde pequeño sabía que se quería dedicar a la industria del entretenimiento.

“Desde chiquito siempre me gustó la música y la actuación. Lo hacía orgánicamente, como inconscientemente, pero no era algo que buscaba. De hecho, yo quería ser odontólogo, no quería ser actor. Y bueno, la vida me dio vueltas y me llevó a empezar a actuar. Y una vez que empecé, ya me di cuenta de que eso era lo que a mí me gustaba. La actuación es algo que se me ha dado, de forma natural y orgánica. Y la misma vida me llevó a eso, yo no lo busqué”, recordó Elbittar.

Asimismo, nos confesó cuál ha sido uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado en su trayectoria actoral.

“Creo que todos los personajes que uno interpreta siempre son un reto. Pero, creo que uno de los personajes más complicados que me tocó interpretar fue el que hice en El Amor Invencible, el de Gael. Porque era un personaje muy, muy sufrido. Era muy víctima. Y entonces, toda la historia se la pasaba sufriendo y llorando. Y creo que fue uno de los personajes que más me costó a nivel de interpretación. Fue más desgastante físicamente para mí, pero también uno de los personajes que me ha brindado más alegría”, aseguró el actor.

Este próximo 19 de febrero está por estrenar El amor no tiene receta al lado de Claudia Martin por Las Estrellas, y nos contó qué fue lo que le llamó para hacer esta historia.

“Primero, que es un personaje muy distinto a lo que había hecho anteriormente dentro de la empresa. Esta es la primera vez que me toca hacer un personaje simpático, sonriente, carismático, bueno, que no tiene un lado oscuro. No tiene ningún tipo de tinte de villano. Pero también es un personaje con una gran personalidad".

"Entonces, tiene varios elementos actorales que son diferentes a lo que yo había hecho antes. Y eso me da muchísimas herramientas para hacer algo distinto a lo que ya han visto de mí”.

TOTAL LOOK, BROOKS BROTHERS ANILLOS, TTEN JEWELRY. Foto: JDS Agencia

Añadió que se siente muy contento pues comparte el mismo equipo de trabajo que su proyecto anterior sólo que con nuevos compañeros, lo que ha hecho que lo disfrute mucho.

“Me siento en casa desde el primer día y todos los compañeros han sido maravillosos. Hay gente muy talentosa dentro del elenco. Gente muy entregada. No hay egos, no hay peleas de, ‘ah, este es más famoso que yo’. No, estamos todos remando para el mismo lugar. Y es una historia original, esa es una de las cosas que más me llamó la atención también. Que no es un refrito de alguna telenovela, sino que es algo original”.

Nos aseguró que es una historia muy interesante y con mucho drama.

“Creo que el viaje de interpretar un personaje que no se parezca a ti es muy interesante”, compartió sobre lo que más le gusta de contar estas historias, “y recibir el cariño de la gente, que conectaron con algún personaje que pudiste interpretar. Creo que eso es lo que más me gusta”, compartió en entrevista.

Además, Daniel Elbittar está por regresar al teatro con la emblemática obra Aventurera.

“Todavía no hemos empezado. No he hecho ensayos, ni he leído todavía la obra. Pero sí, voy con Nicola (Porcella) e Irina Baeva”, nos confesó.

Añadió lo mucho que le gusta hacer teatro musical pues le permite juntar sus dos pasiones, la actuación y el canto.

“No sé si el personaje que yo voy a hacer tenga algún número musical. Espero que sí”, y aseguró que, “la reacción directa de la gente es maravillosa en el teatro musical y en el teatro en general. Tener ese feedback ahí en vivo es buenísimo”.

Daniel Elbittar es padre de dos pequeños por lo que nos contó que sin duda es complicado llevar un balance entre el trabajo y su vida familiar, pero no imposible.

“Es complicado a veces, pero bueno, es parte de la vida. Tienes que aprender a buscar que los tiempos libres que uno tenga, por lo menos sean momentos que uno disfrute. Lo llevo bastante bien, y tengo la suerte de que mi esposa es actriz y entiende”, aseguró el actor.

Al hablar de qué sigue para él, Elbittar nos comentó.

“Yo no pienso mucho en el futuro. En los últimos años he aprendido que uno tiene que disfrutar el camino y el presente, más que el futuro, no sabemos qué va a pasar".

"Entonces, prefiero enfocarme en dar lo mejor de mí en este proyecto, que la gente conozca el trabajo que estamos haciendo y ya la vida me dirá qué viene”.

CALDERONI/ZAPATOS, CHRISTIAN LOUBOUTIN/ANILLO, TTEN JEWELRY. Foto: JDS Agencia

CONOCE A DANIEL

Qué es lo primero que haces al despertar: Ver el teléfono.

Cuál es tu libro favorito: Me gusta mucho el Manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho, pero ahorita leí uno que se llama Las 50 leyes espirituales del éxito.

Qué te gusta hacer en tu tiempo libre: Compartir con mi familia, ir al cine, jugar, hacer deportes, pero siempre estar con ellos.

Cuál sería el principal consejo qué te gustaría dejar a tus pequeños: Que nunca hay que rendirse, que a pesar de que se te cierren mil puertas hay que seguir luchando por lo que uno quiere porque en algún momento se abre.

HA DICHO

“He aprendido que uno tiene que disfrutar el camino y el presente, más que el futuro, no sabemos qué va a pasar”.

Por Ailedd Menduet

FOTOS: JDS Agencia

Grooming: Leonel Urdaneta para Revlon México y Hot Tools

MAAZ