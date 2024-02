Conoce a Luisa Yu, la mujer que tardó 50 años en visitar todos los países del mundo

Uno de los más grandes sueños es viajar por el mundo, conocer cómo es la vida en otros rincones y aprender sobre las culturas tan diversas y si bien muchas personas alcanzan a hacer algunos cuantos viajes a lo largo de su vida, hay algunas otras como Luisa Yu que se han convertido en un estandarte de inspiración y tenacidad ya que a sus 79 años logró visitar los 193 países reconocidos por las Naciones Unidas, siendo considerada un ejemplo audacia.

¿Quién es Luisa Yu, la mujer que visitó todos los países del mundo?

Su cuenta de Instagram es el medio en donde ha documentado cada uno de sus viajes y es que más allá de mostrar hoteles de lujo y actividades exclusivas, la mujer de 79 años retrata su manera de convivir y aprender de las personas nativas, siendo un testimonio de su amor por la aventura, además de recalcar que la edad no representa un obstáculo para recorrer el mumdo en búsqueda de nuevas experiencias.

Su travesía se erige como un ejemplo vivo de pasión y constancia, tanto para jóvenes como para adultos que aspiran a explorar el mundo.

La viajera Luisa Yu es originaria de Filipinas y comenzó esta gran travesía cuando tenía tan sólo 23 años y llegó a Estados Unidos como parte de un programa de intercambio, es así como decidó recorrer el país entero a bordo de un autobús, iniciando por fin una vida llena de viajes y experiencias invaluables. Después de terminar su carrera en el área de la tecnología médica, inició una segunda formación como agente de viajes, lo que le permitió explorar el mundo más fácilmente.

A través de su cuenta de Instagram, ha compartido sus experiencias en América, Asia, África, Europa y Oceanía, revelando en el programa "Good Morning America" que vivir esta odisea fue la realización de un sueño. En el mismo programa afirmó que recorrer los 193 países le ha enseñado la importancia de la empatía, la adaptabilidad y el respeto por las diferencias culturales, por lo que sus consejos para los viajeros resaltan la necesidad de mantener una mente abierta, practicar la paciencia y estar siempre dispuesto a aprender de los demás.

Luisa subraya que viajar no solo implica descubrir nuevos lugares, sino también redescubrirse a uno mismo a través de las vivencias y las personas encontradas en el camino.

A lo largo de las últimas cinco décadas, Luisa Yu ha explorado diversos rincones del mundo, desde las encantadoras tierras europeas como Italia, hasta las vibrantes naciones asiáticas como Tailandia, pasando por territorios africanos como Libia y países del Oriente Medio como Irán.

El final de su recorrido sucedió el pasado 9 de noviembre, cuando finalmente tachó a Serbia de su lista de deseos de viaje y este gran logro no sólo la ha llenado de experiencias significativas y una felicidad inmensa, sino que también le "Nomad Mania" la ha reconocido como una de las únicas dos personas de Filipinas en obtener la distinción de "Maestros de la ONU", es decir, aquellas que han viajado a los 193 países reconocidos por dicha organización internacional.

Su travesía ha sido un viaje de descubrimiento constante, abrazando la diversidad cultural y geográfica que el planeta ofrece.

Las fotos de Luisa Yu que te animarán a seguir tus sueños y recorrer el mundo

"Siempre les digo que no tengan miedo, salgan, viajen. No esperen a nadie porque si surge la oportunidad, podría no volver a suceder. Simplemente sé tú mismo. Y también, si hay voluntad, hay un camino. Nada va a ser imposible. Solo tienes que salir ahí fuera", recomendó a otros aspirantes viajeros.

La decisión de posponer su visita a este país de los Balcanes surgió luego de conversaciones con amigos cercanos, quienes la persuadieron de esperar y reservar ese momento para una última y significativa experiencia.

El viaje de Luisa trasciende la mera exploración geográfica; es un testimonio vivo de la capacidad humana para perseguir sueños audaces y concretarlos con tenacidad y esfuerzo.

La idea de viajar por todo el mundo surgió como un compromiso personal, una meta que abrazó con fervor y determinación.

Su historia inspira a personas de todas las edades y latitudes, recordándonos que la vida es una aventura que vale la pena vivir con pasión y determinación.

