14 de febrero: Diferencias entre poliamor, anarquía relacional y relaciones abiertas

Los restaurantes y bares de la Ciudad de México ya se encuentran decorados de corazones y motivos del 14 de febrero para recibir a los enamorados que se prevé dejen una derrama económica de mil 867 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Economía capitalina.

Esta celebración del amor romántico heterosexual aún prevalece en la sociedad mexicana, sin embargo hay muchas voces que pugnan por nuevos modelos para las relaciones de pareja. "No hay una sola forma de unirnos sexoafectivamente; la monogamia no es la única opción, hay otras posibilidades", dice Cecilia Pamela Álvarez Morales, profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.

En la más reciente edición de la Gaceta de la UNAM, varios estudiosos de la máxima casa de estudios analizan las nuevas formas de vincularse afectivamente con otras personas como las relaciones poliamorosas, que cada vez son más populares, y la anarquía relacional, un modelo un poco menos explorado.

Tanto el poliamor, como la anarquía relacional y las relaciones abiertas surgen en buena parte del reconocimiento de que la monogamía no es natural ni suficiente para una gran mayoría. Además, del factor del consentimiento, que en principio, es la base de toda relación sexoafectiva, pero hay diferencias sustanciales.

¿Cuál es la diferencia entre el poliamor y la anarquía relacional o las relaciones abiertas?

De acuerdo con la UNAM, el poliamor es la "capacidad para relacionarse sexoafectivamente y de forma simultánea con más de una persona. Pueden ser dos en múltiples posibilidades, por ejemplo: “triejas”, conformadas por tres vínculos; polifidelidad, relación cerrada entre quienes se vinculan; jerárquica, hay una relación principal y acuerdos con otros".

Por otra parte, en la anarquía relacional los vínculos entre las personas involucradas son espontáneos, no usan etiquetas, mientras que en las relaciones abiertas puede haber exclusividad emocional y no sexual. Si las definiciones aún te parecen un poco confusas, lo más recomendable es que no etiquetes a tus vínculos emocionales con base en eso.

