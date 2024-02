Así se ve Maggie Simpson como adulta, la bebé por fin crece y esta es su profesión

Maggie es la hija menor del matrimonio entre Homero y Marge Simpson, es la hermana de Lisa y de Bart. Resulta difícil explicar su personalidad, ya que se trata de una bebé que si bien tiene diversas intervenciones dentro de la serie, son muy pocas veces las que ha conseguido ser la protagonista.

Hay un capítulo donde hacen una explicación detalla de su nacimiento, de hecho, y es donde Homero vuelve por su trabajo a la Planta Nuclear, siendo avisado de que probablemente nunca podrá encontrar un mejor puesto, o tal vez nadie lo contraría, así que prácticamente tiene una chamba como esclavo del Sr Burns. Ahí nació la clásica frase "Do it for her" o "hazlo por ella.

Sigue leyendo: Así se vería Bart Simpson en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Bart y Lisa son su hermano y hermana mayores. Crédito: The Simpsons

¿A qué se dedica Maggie Simpson cuando crece? Así de alucinante podría verse la hija menor de Homero y Marge, según este capítulo de Los Simpsons de 2011

Pero sí hay capítulos donde podemos verla como una adolescente o como una mujer adulta. Por ejemplo, en "Fiestas de un futuro pasado", podemos ver que se convirtió en una famosa guitarrista del mundo musical. Probablemente tiene su propia banda, donde ella funge como la líder del proyecto. Estaríamos hablando de una Maggie de naturaleza rebelde, dotada por el don de las artes, apasionada y que lucha por sus sueños.

Primero le compran una pequeña guitarra eléctrica con la que aprende a tocar, ensaya y luego forma una banda; en la siguiente imagen ya la vemos completamente uniformada como toda una rockstar, en la siguiente está dando un concierto navideño de gran relevancia en el mundo.

"Maggie Simpson, la voz de su generación", podemos escuchar como una voz de fondo para la última foto. Un título bastante impresionante para un músico hoy día, donde cada vez parece más difícil convertirse en una verdadera leyenda de los ritmos. Además, se convierte en madre, pues la vemos embarazada en el mismo capítulo.

Maggie comienza con su pasión. Crédito: The Simpsons

Así se vería Maggie Simpson como adulta, es toda una profesional de la guitarra y el canto

Es la última nieta de Homero y Marge de la que se tenga memoria. La más grandes es Zia, hija del matrimonio Lisa-Milhouse; en los Estados Unidos, los hijos de Bart y Jeda son conocidos como Picard (el mayor) y como Kirk (el pequeño). Hasta ese momento futurista de la historia, la familia se compone por nueve Simpsons.

Te puede interesar: Así se verían Homero y Marge de Los Simpsons en el 2024, según este capitulo de 1993

Sus hermanos también se han visto en diversos escenarios como unos adultos. En un capítulo, Bart también intentó ser una estrella de la música, pero fracasó, y tiene que pedirle dinero a sus padres. Por su parte, en el mismo capítulo, Lisa es presidenta de los Estados Unidos, pero están sumidos en una crisis social y financiera.

Así fue como Maggie avanzó a lo largo del capítulo estrenado en 2011:

Maggie da sus primeros pasos como rockstar. Crédito: The Simpsons

El concierto navideño de Maggie. Crédito: The Simpsons