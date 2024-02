3 signos que serán bendecidos con suerte y prosperidad desde este viernes 2 de febrero gracias a la Luna en cuarto menguante

A partir de las 12:51 de la madrugada de este viernes 2 de febrero, se podrá visualizar en México el cuarto menguante de la Luna hasta poco antes de ponerse, a las 12:04 m. El cuerpo celeste estará en la constelación de Libra, lo que favorecerá a Tauro, Leo y Capricornio.

El primero de estos signos, que va del 20 de abril al 20 de mayo, descubrirá cuán importante es para muchas personas, cuando se lo manifiesten luego de que confiese algún episodio traumático de su vida. Si sos taurino, ni te imaginarás lo receptiva que serán las personas que tienes a tu alrededor. Esto te ayudará a redescubrirte y a abrazar eso que ellos estarán viendo y de lo que aún tú no eres consciente.

Estos tres signos disfrutaran de la buena vida tras el cambio lunar

Para el Leo el mensaje es otro. Los nacidos entre el 23 de julio y 22 de agosto deben saber que se les vienen grandes cosas en materia laboral. Si sos de estos, toma apunte. Tenés un proyecto en marcha que deseas que se cumpla a cabalidad de acuerdo con todas las estrategias que te has planteado. Sin embargo, no será así, sino muchísimo mejor. Lo harás con gran motivación porque se te presentarán buenas ideas y no dependerás de terceros para que todo fluya.

Finalmente se encuentra Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero). Si sos nativo de este mes, hay una oportunidad para que emprendas tu negocio. Ganarás un taller completo de asesoría y otorgamiento de capital semilla para que materialices tu sueño de tener tu propio comercio. Eso sí, busca la forma de destacarte del resto, tienes que ser única en lo que ofreces para que atraigas a más personas y puedas crecer rápidamente.

