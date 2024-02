Emiliano Zurita actúa con pasión, produce con talento y crea su legado con orgullo

Emiliano creció rodeado de la industria del entretenimiento con dos grandes actores como padres, Christian Bach y Humberto Zurita, sin embargo, en un inicio decidió estudiar Arquitectura en Nueva York.

“Estudié cinco años de Arquitectura, y a la par tomaba clases con Susan Batson, una hora a la semana, si podía más tiempo. Pero la verdad, me di cuenta (de que quería ser actor) porque me daba bastante nervio ir a las clases de actuación. Me daba mucho más nervio y miedo, me di cuenta de que eso era lo que me apasionaba y me interesaba seguir explorando, y poco a poco se fue dando”, recordó el actor.

Añadió que para él los mejores papeles son aquellos que representan un desafío.

“Los papeles más padres creo que son los que más te ponen nervioso. Siempre buscando retos, salir de tu zona de confort”. Y vaya que ha tenido estos retos actorales con diversos roles, y lo más desafiante de estos años de carrera para Zurita es, “ir explorando los distintos personajes, creo que he tenido la fortuna de poder haber sido parte de proyectos muy interesantes con personajes muy distintos el uno del otro".

"Creo que para mí el reto más importante siempre viene previo a las escenas, el trabajo de mesa, estudiar mucho sobre las vidas de los personajes".

"Por ejemplo, con Zorro (su más reciente proyecto), tuve que aprender muy bien a montar a caballo, esgrima, tiro, cosas que te van generando como una vida detrás del personaje, y siempre eso es lo más retador”, aseguró.

Sobre este reciente papel como el antagónico de la historia, Emiliano nos contó.

“Es muy interesante porque normalmente la referencia es Antonio Banderas en los 90s-2000s, y en verdad fue el primer superhéroe, viene desde muchísimos años antes, de hecho, fue El Zorro que inspiró Batman, imagínate. Es una franquicia que tiene una vida espectacular y me interesó mucho ver cómo es un Zorro del 2024.

"A mí creo que de lo que más me gustó es el hecho de que esta versión va mucho a las raíces de los cómics, sí tienes todo el hecho de que es el primer héroe latino, pero todo está a través de un foco llamativo, muy dinámico".

"Y mi personaje por ejemplo, el capitán Monasterio, ha existido a lo largo de la franquicia, pero siempre se ha abordado desde un lado mucho más del cliché, el villano que es villano, y en la historia se entiende más el trasfondo de los personajes y como actor creo que eso es lo más importante, si es este rival, pero por qué”, compartió.

Sobre este proyecto que se filmó durante siete meses en las Islas Canarias, en España.

“Al estar todo el cast, todo el crew lejos de sus casas, en un mismo lugar, pues hay una dinámica muy padre que se genera una familia. Fui afortunado de tener un elenco y un equipo de cámaras espectacular, y ya en términos de la grabación, entrar a ver estos sets masivos que construyeron hasta barcos, las espadas, los caballos, los uniformes, pues como actor es jugar”, agregó.

No hay duda de que la industria del entretenimiento se está fortaleciendo en Latinoamérica, y Emiliano nos habla sobre la evolución que ha habido con el desarrollo de tantas plataformas de streaming.

“En estos últimos años ha sido impresionante primero el volumen, como productores, como creadores mexicanos, te enfrentas a una dualidad de que ya todo el contenido sea internacional. Es algo impresionante que veas que un contenido 100% mexicano, de creadores latinos afecta a todo el mundo (como lo vio con El baile de los 41).

"También vamos viviendo esta evolución con series como El Zorro que, pues sí estoy compitiendo con recursos mucho más chicos de los que podrían ser en Hollywood, pero compite contra un Game of Thrones, un The Last of Us, de una manera muy directa”, y mencionó.

Ha sido muy satisfactorio ver que cada vez se le dan más recursos a series producidas por latinos pues ven que existe el talento.

“Para mí es sumamente importante que gente en Latinoamérica, en México, en todos lados, apoyen este tipo de proyectos, que no nos quedemos relegados, tenemos el talento para hacerlo y me encanta que la gente lo esté apoyando para que sigamos”.

Emiliano Zurita tiene una productora con su hermano Sebastián. Foto: Esteban Calderón

OTRA FACETA

Emiliano también ha estado detrás de la pantalla con la productora Addiction House Projects la cual fundó con su hermano Sebastián Zurita, y este año les esperan nuevos proyectos.

“Tenemos varias cosas que hemos estado trabajando, tuvimos la fortuna de que el año pasado salió ya la tercera temporada de Cómo sobrevivir soltero, que nos fue muy bien y gracias a eso hemos estado ya poco a poco empujando otro tipo de series mucho más arriesgadas que queremos hacer en México y también en Estados Unidos”, nos comentó.

Agregó que, “la vida de un productor hoy en día es muy interesante porque es un proyecto que tú creas al cien por ciento, que consigas gente que lo apoye y pues esperar que las plataformas también lo vean así, lo vean como un proyecto que la gente le podría interesar. Es seguir pichando y ojalá ya pronto empiecen a salir a la luz esos proyectos”.

Asimismo, le preguntamos cómo es trabajar con su hermano y papá.

“Es algo increíble”, aseveró, “con mi hermano empezamos la casa productora hace ya varios años y ha sido muy padre porque tenemos la misma visión de lo que queremos hacer, no sólo como productora, queremos ir empujando la industria de nuestro país para empezar a hacer otras cosas más arriesgadas… generar una maquinaria que nos permita empujar las cosas de ficción que son difíciles de vender.

"Tenemos un equipo en Addiction espectacular que nos ha ayudado a ir generando el contenido que nosotros escribimos y también comprando contenido de otros creadores que sentimos que son espectaculares y se tiene que hacer”.

Y si ha vivido alguna presión por continuar con el legado nos dijo.

“Siempre ha sido una presión interna, de retarse, de decir, ‘yo quiero poder hacer cosas que a mí me hagan muy feliz’. Y obviamente hay una cierta vara, que en mi caso, nunca ha sido de compararnos ni nada, al revés.

"Digo, mi hermano y yo siempre casteamos para los mismos personajes, y siempre es de, ‘me ayudas con esto’. Yo siempre lo he sentido como algo que fui muy afortunado de tener, de tener esos maestros, y que hoy en día pueda justo que salga El Zorro y que venga mi papá a la premier, que me diga, ‘aquí lo hiciste muy bien, aquí deberías haber hecho esto’, platicarlo y crecer juntos”.

También nos compartió que el mejor consejo que le han dado es.

“Hay muchos, pero lo más importante en la actuación es algo que siempre lo he visto con mi papá, con mi hermano, que es entender que todo esto es un trabajo en equipo. En frente de cámaras con tus compañeros actores, entender que siempre tienes que estar ahí para el otro. Que no existe este concepto de protagonizar nada. Y obviamente, entender que para que tú estés ahí, filmando, ya pasaste por un equipo de escritores, de productores, de escenógrafos, hay toda una industria detrás que te permite poder crear un personaje”.

“Para mí es sumamente importante que gente en Latinoamérica, en México, apoyen este tipo de proyectos, que no nos quedemos relegados, tenemos el talento para hacerlo”.

SUS FAVORITOS

Canción que te cambia el ánimo:

Favorita en el mundo y en la historia es “All Night Long” de Lionel Richie.

A quién admiras:

A mi papá.

Comida favorita:

Creo que carne en general, me encanta la carne.

Gusto culposo:

Por mucho tiempo pensé que un gusto culposo era que me encantara Mean Girls, pero después la vi y dije, “no, está buenísima”.

Lema de vida:

Siempre estar feliz, pero nunca satisfecho. Que siempre tengas ese empuje a lograr algo más, pero que eso no haga que no aprecies lo que tienes en el momento.

AÑO DE RETOS

El 19 de enero se estrenó El Zorro por Prime Video.

Una serie producida en España con un gran elenco.

También busca impulsar historias de acción con su casa productora.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: Esteban Calderón

Styling: Ruth Buendía

Grooming: American Crew

MAAZ