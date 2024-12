Horóscopos HOY, 6 de diciembre de Nana Calistar: los 5 signos que tendrán suerte en el dinero por una promesa

Este 6 de diciembre, llegan para ti las mejores predicciones de la vidente Nana Calistar y para aquellos que buscan una guía en su destino, el cual, esta recomendaciones serán acciones que atraerán la energía positiva para poder iniciar este viernes con el pie derecho y con ello, los mejores consejos a los 12 signos zodiacales.

Para esta edición del primer viernes del mes, la vidente revela a los horóscopos su destino y aquellos que tendrán suerte en varios ámbitos como en el amor, dinero, familia, trabajo y salud, en el que la astrología estará de lado de seis astros que le prometieron estar económicamente estable, según la astrología.

Los signos que suerte en el dinero hoy, 6 de diciembre

En esta ocasión serán solo seis signos lo que tendrán un día bendecido con dinero gracias a una promesa que te hicieron y que beneficiará tu cartera.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Aprende a cuidar más tu autoestima y trata de ir siempre un paso más adelante que las demás personas.

Te vienen días bastante buenos en el área de los negocios, pero deberás de ser muy inteligente, vas hacer buen dinero en este mes de diciembre.

Grandes oportunidades en las áreas laborales y una noticia del extranjero están por suceder. Te has deprimido mucho en estas fechas, no es momento para recaer o sentirte mal, es momento de ponerte perras y darte cuenta quién eres.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, viene un enfrentamiento en el cual podrías arriesgar tu integridad por alguien que te mostrará su verdadero rostro, debes de ser más cauteloso en tus movimientos para que no cometas equivocaciones.

Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas tal como son y que te valga madres.

En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte y ponerte de malas, cuida más tu salud o te meterás en graves problemas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, momento de incertidumbre y de darte cuenta de que no todos merecen tu atención y tu apoyo pues han sabido ser mal agradecidos.

Podría surgir el interés por una persona del signo de Piscis o Escorpión en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita para lograrlo.

Conocerás una persona de piel blanca en este mes o iniciando el año y dará un cambio total a tu vida y podrías terminar viajando muchísimo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, vas andar media loca, eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho.

Si tienes ya una relación no cometas los mismos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y se más maduro a la hora de tomar decisiones para que no tomes decisiones erróneas.

Ex pareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en por redes sociales o preguntando por ti a otras personas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás.

Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Deja que el pasado se vaya y no regrese más.

Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de amistad, pero deberás de ser muy cuidadosa para que no te la vuelvan hacer. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas, pero te la pasarás bien fregón.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, el amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante.

Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas, momento de que no te pierdes ni aceptes cosas que no te parecen y ya no te llenan del todo.

Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que nadie te baje de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo..

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan y las cosas te saldrán como quieres y has deseado.

No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente y disfrútalo al máximo. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo.

No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada ancina que pon un alto y manda a esa gente a la mierda. Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este mes de diciembre es de perdón y agradecimiento, es momento de devolver favores a quienes te ayudaron y estar algo pie del cañón para quienes necesitan de tu ayuda.

Se vienen días de oportunidades en lo económico que deberás de aprovechar. Ten cuidado con tu lengua suelta, te vas a meter en problemas por hablar algo que no te corresponde.

Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días; como te veas es como te verán.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, deja que la vida ruede, disfruta el camino para llegar a la meta pues es lo que te va a dar la felicidad y la plenitud que tanto has querido y tanto has necesitado.

Cierre de ciclos y un nacimiento o embarazo aparecerá en cualquier momento. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a incomodar a la gestora de sus días.

Lazos familiares se fortalecen muchísimo y más que nunca. Podrías ser víctima de un fraude así que pon atención en quien pones tu dinero. Una persona de una ciudad lejana comenzará a mostrarte interés, no te ilusiones sino ves nada seguro porque después de eso no va surgir nada y quedarás burlada..

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte, ya se termina el año, hazlo por salud.

Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas fregaderas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y terminar mal.

En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar y obtener lo que quieres y has deseado.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado y por eso no avanzas, que este mes de diciembre sea para soltar y dejar ir.

Amores importantes aparecerán y quizás logres entablar ya una relación en caso de estar soltero o soltera sin embargo a una amistad no le va a parecer del todo correcto.

Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar pues dará un giro grande a tu comportamiento. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando desde hace tiempo y metiéndose en tus cosas o trayendo chismes de ida y vuelta.

No temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor.

Ponte las pilas y se más perra, no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente.

¿Cuál es mi signo zodiacal hoy 6 de diciembre?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

