Horóscopos de Nana Calistar: las mejores predicciones y la suerte que perseguirá a algunos signos el zodiaco

Aterrizan a todos los seguidores de Nana Calistar y para todos aquellos que quieren cambiar el rumbo de su destino, las mejores predicciones para este 21 de diciembre, así como consejos y recomendaciones para todos los signos zodiacales que buscan evitar caer en malos pasos o que quieren reivindicarse con algunas personas.

Para este tercer sábado de diciembre, la vidente reveló a ciertos horóscopos su destino en el ámbito del amor, suerte, salud, dinero y trabajo, en el que enumera a varios signos que tendrán que cambiar de actitudes si quieren llegar sin enemigos y económicamente estables para el 2025.

Y es que en diciembre, muchos suelen usar máscaras para llevar la fiesta en paz, pero eso no significa que muestren su mejor cara, pues signos de la astrología prefieren evitar a toda costa algún roce; sin embargo, también hay astros que solo quieren estar molestando. Conoce todo lo depara tu destino para este sábado lleno de luz.

Los signos con más energía que recibirán buen dinero este sábado Foto: Especial

Los signos que suerte en el dinero hoy, 21 de diciembre

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas.

Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar.

No dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones.

Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente que solo busca sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, la vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo.

En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más, hay una persona que está interesada en ti, pero tu ni en cuenta. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañe tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga.

Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena.

Tu carácter de la tiznada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera.

Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario.

Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente.

No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. Te han hecho trabajos de brujería o te han salado con malas energías y es por eso que a veces se te va el sueño o te sientes cansado o cansada, báñate con agua bendita de 5 iglesias y lee el salmo 91 para quitar toda la negatividad y atraso que tienes.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias.

Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar.

No temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites.

Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti.

Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Aléjate de personas deprimentes pues estas en una etapa muy receptiva la cual comentarios deprimentes o sin sentido pueden hacerte recaer, si tienes pare.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar.

Hay mucha suerte en números que terminen en 12 y 67. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte.

No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio el fin de semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras.

Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Feliz cumpleaños a los que este 21 de diciembre dieron una vuelta más al sol, cambios importantes vienen y qué mejor con una nueva imagen, ahora eres una ratita más guapetona, con el tiempo serás el cisne más bello de todos, se vienen dineros a borbotones, pero adminístralos bien.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos.

El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí.

Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, sé más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones.

No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente.

En el amor muchas dudas, estas en la etapa de cierre de ciclos e inicio de algo muy perro para tu vida, la vida te compensará de amor y más.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino.

Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.

¿Qué signo soy si nací el 21 de diciembre?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

Lo más viral de nuestro canal de YouTube del Heraldo de México

Sigue leyendo:

La Numerología confirma el ‘mágico’ significado del año 2025

Toma nota: estos son los 6 números de la lotería que salieron iguales con 4 días de diferencia

La Astrología confirma cuál es el signo más alegre y divertido de todos

DRV