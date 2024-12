El equipaje de mano quedó en el pasado: conoce la nueva forma de viajar en estas fiestas navideñas

En la temporada de Navidad, miles de personas deciden viajar a otros destinos para celebrar esta festividad. Muchos pasajeros al momento de abordar un avión llevan solo un equipaje de mano para evitar demoras en el despacho de las valijas. Ello permite una gran comodidad, para desplazarte en los aeropuertos y también en las ciudades de destino.

Es importante para aquellos viajeros que ya tienen su boleto de avión conocer las normativas respecto al equipaje de mano. Ello te evitará sorpresas al momento de abordar tu avión. Conoce cuál es la nueva forma de viajar en Navidad y Año Nuevo.

Equipaje de mano para viajar en avión

Desde el 1 de septiembre todas las personas que quieran viajar tendrán que hacerlo de una manera diferente ya que hay cambios importantes en la normativa del equipaje de mano en los aviones. Si tienes previsto viajar a algún país de Europa debes conocer cuáles son las normativas establecidas por la Unión Europea. Las restricciones para este tipo de valija “carry on”, varían según la aerolínea, pero existen estándares generales aplicables en la mayoría de los vuelos comerciales. Las dimensiones generales permitidas son de 55 cm x 40 cm x 20 cm, con un peso máximo que suele oscilar entre 7 y 10 kilogramos.

Anteriormente, la Ley de Navegación Aérea indicaba que el costo del pasaje debía incluir un pago por el equipaje de mano, pero no especificaba los límites de dimensiones o peso. Toma en cuenta las nuevas medidas para no sufrir imprevistos al momento de embarcar. Revisa las medidas indicadas para que tu valija no sobrepase las medidas requeridas. De esta manera llegarás tranquila para celebrar Navidad en el destino elegido.

En cuanto a los líquidos, se permite llevar envases de hasta 100 ml, que deben colocarse en una bolsa de plástico transparente de un litro de capacidad. Dispositivos electrónicos como ordenadores y cámaras sí están permitidos, aunque deben ser presentados por separado en los controles de seguridad. También se permite en el equipaje de mano, el transporte de medicamentos necesarios y alimentos para bebés, aunque puede ser necesario justificar su necesidad si exceden los límites habituales.