Belinda y Cazzu estrenarán canción en 2025, según la Güera de las Estrellas, ¿tendrá indirecta para Nodal y Ángela Aguilar?

La relación de Belinda con Christian Nodal fue una de las más mediáticas en México, pues además de compartir sus críticas como coaches en "La Voz" y ser el programa que los hizo conocerse y enamorarse, la expareja dejó a ver en redes sociales lo muy enamorados que estaban e incluso la más lujosa y romántica propuesta de matrimonio. Asimismo, su truene fue bastante comentado y polémico por las declaraciones del cantante de "Adiós amor".

Después de una escandalosa ruptura que ocurrió en febrero de 2022 y a más de dos años de esta decisión, ambos siguen siendo muy relacionados tanto por los fans, la industria y los astros. Pues así como se filtran detalles de este examorío a la prensa, los videntes y psíquicos también hacen sus predicciones, y una de las más recientes es la que acaba de hacer La Güera de las Estrellas para El Heraldo de México.

En su transmisión en vivo de este lunes por YouTube y TikTok de El Heraldo de México, La Güera de las Estrellas leyó el horóscopo de 2025 para algunas celebridades y al hablar de Belinda no pudo evitar revelar que ya estaría preparando una colaboración con Cazzu. Cabe destacar que desde que Christian Nodal publicó su comunicado dando a conocer que su relación con Cazzu llegaría a su fin, las especulaciones y emoción entre los fans sobre una posible colaboración entre "La Jefa" y la actriz de "Bienvenidos a Edén" han sido muchas.

Ahora, la psíquica de México reveló en sus predicciones para el 2025 que las especulaciones podrían convertirse en una realidad y que las cantantes unirían sus voces en un proyecto en conjunto; aunque esto no es una confirmación, sino una predicción de la experta. Además, no dio detalles respecto a la colaboración que las artistas y exnovias de Nodal tendrían.

Esta predicción se da después del regreso de la Nena Trampa a los escenarios. (Foto: IG @cazzu)

Cazzu y Belinda lanzarían una canción juntas, revela La Güera de las Estrellas

Este lunes en la transmisión en vivo que La Güera de las Estrellas tiene con El Heraldo de México, dijo que Belinda y Cazzu incluso ya podrían estar en negociaciones y conversaciones para estrenar una canción, álbum o algún proyecto en conjunto. Asimismo, alertó a Nodal y a Ángela Aguilar por los problemas que ellos enfrentarán como esposos para el 2025.

"Cazzu y Belinda para el 2025, si no es que en pláticas y de repente se van a destapar muchas cosas, pero Belinda va a tener que aclarar su vida sentimental y tomar una decisión porque propuesta sí tiene y ella lo que quiere es seguir trabajando, pero Belinda va a cambiar de estructura, va a cambiar de un equipo a otro lugar".

Christian Nodal enfermará en 2025 si no se cuida, esto dice el horóscopo

La Güera de las Estrellas también hizo una lectura del tarot a Christian Nodal y recordó la hospitalización que el cantante tuvo hace unos meses y aseguró que el 2025 será un año complicado para él en lo que respecta a la salud. "Christian Nodal, año 2025. Te vienen cosas muy fuertes, muy grandiosas, pero cuida mucho tu salud porque se puede ver muy afectado. Esta situación no es nueva, esta situación ya le viene dando molestias desde hace tiempo, ya ha estado hospitalizado por esto y aquí hay una energía bastante complicada para Christian Nodal. Es un año complicado, muy complicado".

Lo anterior no lo es todo, pues la psíquica de México también agregó que aunque el intérprete de "Adiós amor" tendrá proyectos con su esposa Ángela Aguilar, éstos podrían verse frenados o tener que enfrentar algunos problemas legales. "Aunque va a estar haciendo planes con Ángela (Aguilar) como pareja, van a querer hacer como un dueto, un disco o una colaboración juntos, pero de repente aquí hay pleitos, hay demandas, hay situaciones incluso laborales. No sé si no van a poder cumplir con algún tipo de evento, concierto o algo que van a haber denuncias. Vienen bendiciones, viene dinero, pero también tiene que cuidar su salud y su vida, definitivamente", afirmó.

