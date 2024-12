¿Qué es el Día Mundial del Otaku? Festeja a tu amigo fan de los animes y los mangas con los MEJORES MEMES

Lo aceptemos o no, todos alguna vez hemos visto un anime incluso si se trata del más popular a nivel mundial como puede ser Avatar, One Piece o Death Note; sin embargo, este mundo incluye una larga lista de títulos y de géneros por explorar, pero quienes lo saben mejor que nadie son sin duda los otakus. ¡Y hoy tenemos que celebrarlos!, pues este 15 de diciembre se celebra el Día Mundial del Otaku; no importa si eres el más extrovertido o el amante de la cultura japonesa "de clóset" y no te gusta reconocerlo, pues hoy todos los fans del anime, los videojuegos, el cosplay y los mangas son los protagonistas.

Ser un otaku es una decisión basada en los gustos personales, especialmente aquellos relacionados al anime y a los mangas, y el término con el que se les conoce a este grupo de fanáticos por ciertos elementos de la cultura japonesa es igual en Japón, como en México o en cualquier otra parte del mundo. Es por ello que se eligió un día del año para celebrarlos y reconocerlos, aunque este día las redes han estallado con los mejores memes.

A nivel mundial se eligió que cada 15 de diciembre se realizaría el Día Mundial del Otaku para que todos los amantes de las historias niponas lo celebren a lo grande, ya sea compartiendo memes en redes, realizando el cosplay más icónico, o bien, con un maratón de tu anime preferido. Pero más allá de todo esto, un verdadero otaku tiene que conocer el origen de esta fecha, y es por ello que te ponemos a prueba, ¿conoces a Akio Nakamori?

¿Celebrarás con un maratón? (Foto: FB kittycoss)

¿Cuándo es el día del otaku en México?

El Día Mundial del Otaku es el 15 de diciembre tanto en México como en el resto del mundo y esta fecha no se eligió al azar, sino que tiene una relación con Japón y con la influencia que fueron ganando los mangas y animes desde principios de la década de los 80s. De acuerdo con distintas fuentes, se eligió la primera quincena del último mes del año como el día en el que se celebra a los otakus por el periodista Akio Kakamori, a quien le debemos esta icónica palabra con la que los fanáticos de lo nipón se identifican.

Si bien no existe una razón clara por la cual se haya determinado que cada 15 de diciembre se realizaría este Día Mundial del Otaku, se cree que se le debe a dicho periodista nipón, quien este día del año 1983 usó el término de otaku para sus artículos en la revista Burikko. Cabe destacar que él no era una pluma más, sino que su trabajo estaba especializado precisamente en el anime y el manga, por lo que poco a poco se fue popularizando y extendiendo por el mundo.

¿Ya felicitaste a tu amigo otaku? (Foto: X @a_diazveliz)

¿Qué es otaku en México?

En México el significado de la palabra otaku hace referencia a las personas fanáticas de la cultura japonesa incluyendo el manga, el anime, los videojuegos y la computación. Esta palabra de origen japonés significa lo mismo en nuestro país, como en el resto del mundo. Sobre ello el Diccionario de Cambridge explica:

"En Japón, un joven que está muy interesado y sabe mucho sobre computadoras, juegos de computadora, anime (películas animadas), etc., pero que puede tener dificultades para hablar con personas en la vida real: Hordas de otaku entran en fila, vestidos como sus personajes de videojuegos favoritos".

Pese a que su significado es muy común en el habla hispana, la Real Academia Española (RAE) explica que la palabra no figura en el diccionario académico, sin embargo, asegura que no tiene problemas de adecuación en nuestra ortografía. "El japonesismo «otaku» se usa en referencia a los fanáticos de manifestaciones de la cultura popular japonesa como el manga y el anime", aclaró en un mensaje de X. No te pierdas este día. (Foto: X @SergioMaestreZ4)

15 de diciembre qué se celebra

Este 15 de diciembre no sólo se celebra el Día del Otaku, pues también hay otros momentos para recordar y conmemorar como es el caso del nacimiento de un reconocido arquitecto francés, pero también la muerte de Walt Disney.

15 de diciembre de 1832. Nace Gustave Eiffel, el ingeniero francés que construyó la Torre Eiffel.

15 de diciembre de 1966. Muerte de Walt Disney.

uD83CuDF8CuD83CuDF0D Día Mundial del Otaku: Celebramos la cultura japonesa, sus animes, mangas y la comunidad otaku. uD83CuDFA5uD83DuDCDA Un mundo de creatividad, pasión y conexión global que inspira a miles. ¡Un día para disfrutar y compartir el amor por el anime!#ElPoderDeServir pic.twitter.com/T0mkpu42Po — IMEJ (@IMEJ_) December 15, 2024

