Especialistas revelan cuál es el mejor auto para comprar en 2025 en Norteamérica

El mercado automotriz está en constante evolución, y cada año surgen nuevos modelos que prometen revolucionar la industria. Un grupo de expertos ha analizado a fondo las últimas novedades y ha seleccionado los mejores autos para comprar en 2025 en Estados Unidos. Resulta difícil la elección debido a que poseen todas las características necesarias para brindar confort y seguridad.

Vale mencionar que en el segmento de autos de pasajeros se ubican los sedanes, coupes y hatchbacks, los tres vehículos que compiten para convertirse en el «Mejor Auto del Año» en Norteamérica. Esos modelos representan lo mejor de lo mejor en cuanto a rendimiento, seguridad y sustentabilidad, según los especialistas. Te mostramos cuáles son los finalistas para obtener el podio de ser el mejor vehículo para 2025.

El Honda Civi Hybrid uno de los mejores autos según los especialistas. Fuente: Pinterest

Conoce cuáles son los mejores autos según especialistas

Los prestigiosos premios North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY), una distinción que reconoce a los mejores modelos recién lanzados o renovados en el mercado en Estados Unidos, ha seleccionado tres modelos. Entre ellos se encuentran: el Honda Civic Hybrid, el Kia K4 y el Toyota Camry. Vale señalar que se han destacado gracias a sus diseños innovadores, su gran rendimiento y el enfoque en la sostenibilidad. En el caso del Honda Civic Hybrid, para 2025, la versión híbrida ha sido renovada para adaptarse a los nuevos tiempos y, en particular, a la creciente demanda de autos más ecológicos y eficientes en el consumo de combustible. Este modelo se destaca no solo por su tecnología híbrida, sino también por su rendimiento general y su sofisticado diseño.

El Kia K4 es una de las propuestas de la automotriz surcoreana. Este sedán de lujo, que ha sido completamente rediseñado para 2025, combina tecnología de vanguardia con un diseño sofisticado que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan comodidad y estilo. Además, posee un sistema de seguridad avanzado y asistencias a la conducción, hace que este auto sea una opción sumamente atractiva para quienes buscan un vehículo de lujo accesible, sin comprometer el rendimiento ni la experiencia de manejo.

El Toyota Camry es una opción para ser elegido el mejor auto en 2025. Fuente: Pinterest

En el caso del Toyota Camry en el 2025 presenta un diseño exterior que lo hace lucir más deportivo y dinámico sin perder su esencia de confort y sofisticación. En su interior, el enfoque sigue siendo el de ofrecer una experiencia premium a los ocupantes, con asientos cómodos y materiales de alta calidad. El sistema de infoentretenimiento ha sido actualizado, integrando las últimas tecnologías para una conducción más intuitiva. Elegir cuál es el mejor auto, resulta una tarea difícil para los periodistas especializados en Estados Unidos.