Especialistas confirman cómo hacen los perros para medir el tiempo

A diferencia de las personas, los perros tienen una percepción del tiempo que está asociada a los estímulos ambientales y a sus rutinas diarias. Esto implica que su concepción temporal es probablemente más fluida y basada en eventos o señales de su entorno que en la medición precisa de unidades de tiempo. La percepción del animal, aunque no es igual a la de los humanos, le permite llevar una vida ordenada y predecible.

Los perros no tienen la capacidad de leer un reloj, pero ello no significa que no tengan una noción del tiempo. Ellos perciben el tiempo a través de cambios en su cuerpo, observación del entorno y, de manera muy significativa, a través del olfato. Uno de los aspectos fundamentales es su ritmo circadiano, que es el ciclo biológico de 24 horas que regula diversos procesos fisiológicos, como el sueño, la alimentación y la actividad.

Los perros perciben el tiempo a través de sus sentidos.

Fuente: Freepik

Así miden el tiempo los perros

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Percepción Temporal, hace unos años, sugirió que los perros podrían ser capaces de «oír» el paso del tiempo. Una de las maneras es a través del olfato que les ayuda a saber qué hora es, porque detectan que los aromas varían a lo largo del día. Los científicos que desvelaron este misterio confirmaron que los canes huelen la hora gracias al movimiento del aire y el cambio de olores a lo largo del día. Con ello calculan su concentración y pueden saber algunas actividades sencillas de sus dueños.

Otro manera que tienen los perros para medir el tiempo tiene que ver con su memoria a corto plazo. A diferencia de los humanos, que poseen una memoria a largo plazo bien desarrollada que permite almacenar información sobre eventos que ocurrieron hace años. La de estos animales, está más centrada en la percepción de eventos inmediatos o recientes. Los canes tienden a vivir en el presente, reaccionando a lo que ocurre en su entorno inmediato.

La percepción del tiempo le permite a los perros llevar una vida ordenada y predecible.

Fuente: Pinterest

Aunque los perros pueden adaptarse a cambios en su rutina, aquellos que sufren de ansiedad pueden tener dificultades para manejar estas alteraciones. Es importante para los dueños ser conscientes de cómo los cambios en su propio horario pueden afectarlos y tratar de mantener una consistencia tanto como sea posible.