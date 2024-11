DIY: aprende a reciclar los rollos de papel higiénico para decorar tus regalos

La Navidad es una época especial para compartir en familia y amigos. Una forma original y significativa de celebrar estas fiestas es creando tus propios adornos navideños. DIY (Do It Yourself) es la tendencia que invita a poner a volar la imaginación y a darle un toque único a la decoración navideña.

Las opciones son infinitas, desde manualidades con materiales reciclados hasta piezas más complejas. En esta Navidad, crea un adorno con los rollos de papel higiénico y así podrás decorar tus regalos. ¡Manos a la obra!

No tires los rollos de papel higiénico. Podrás realizar unos hermosos adornos navideños para tus regalos. Fuente: Pinterest

Paso a paso para reciclar los rollos de papel higiénico

Aún falta tiempo para la celebración de la Navidad y la entrega de regalos a las personas que son parte de nuestra vida. Sin embargo, con tiempo puedes comenzar a preparar estos adornos que son muy fáciles y sencillos. Para ello necesitarás: rollos de papel higiénico, tijera, regla y silicona caliente. También bolígrafos o marcador blanco, hilo de yute o sisal y opcional pueden ser pelotitas de madera.

En primer lugar, debes aplastar los rollos de papel higiénico, para medir tiras de un cm con la ayuda de una regla y un bolígrafo. Luego corta estas tiras creadas con los rollos de papel higiénico a reciclar. La idea es armar unas hermosas estrellas navideñas. Debes hacerle a cada tira unos cortes triangulares en sus extremos sin llegar a romper el objeto circular. Para armarlas debes pegar dos tiras que se unen entre sí, es decir, una pasa por el centro de otra.

Luego debes pegar la tercera cinta con ayuda de la silicona caliente en el centro. Luego deja librada tu imaginación para la decoración que puede ser con el amrcador blanco. El último paso es cortar un retazo de hilo de yute, colocarle una bolita de madera y atarlo a tu adorno navideño reciclado con un rollo de papel higiénico. ¡Éxitos con estos adornos de regalos para Navidad!