John Lennon y otros rockeros que tienen las mejores canciones para celebrar la Navidad en 2024

La navidad y las fiestas decembrinas se acercan rápidamente en el calendario y solo es cuestión de tiempo para que cientos de miles de personas disfruten de una de las mejores vísperas del año. Si bien la temática navideña, en algunas ocasiones no suele ser del agrado de algunas personas, existen alternativas para todos los gustos al momento de celebrar esta época.

Desde el clásico ponche hasta las entrañables posadas, diciembre ofrece de muchas maneras de celebrar, incluyendo los memorables villancicos, cánticos que son adorados por muchos, mientras que un sector de la población prefiere amenizar las reuniones con la familia por medio de otras piezas musicales navideñas.

No obstante, el mercado musical enfocado en la navidad tiene más para ofrecer que las típicas pistas como "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey o "Santa Claus llegó a la ciudad" de Luis Miguel, pues el Rock y sus géneros derribados tienen una amplia lista de éxitos para variar la playlist decembrina y disfrutar con todo el estilo de la navidad.

Estas son las mejores canciones del Rock para celebrar la Navidad

Queen - "Thank God It's Christmas"

La icónica banda Queen aporta su toque único con la emotivo con el tema "Thank God It’s Christmas”, un tema lanzado en 1984 y remasterizado en 2019, que refleja la elegancia y el estilo característicos de la banda británica.

The Ramones - "Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)"

“Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)” de The Ramones, es una canción perfecta para la época, pues refleja el espíritu de la Navidad sin perder la actitud irreverente y la energía del punk.

The Brian Setzer Orchestra - "Boogie Woogie Santa Claus"

“Boogie Woogie Santa Claus”, una pieza que fusiona el swing y el rockabilly para darle un aire festivo y desenfadado a la temporada con el estilo de la leyenda en la guitarra eléctrica, Brian Setzer.

Happy Xmas (War is Over) - John & Yoko/Plastic Ono Band

"Happy Xmas (War Is Over)" de John Lennon y Yoko Ono, una canción pacifista que, a pesar de ser más tranquila que las demás, se ha convertido en un himno navideño por excelencia que no solo celebra la paz, sino que también invita a reflexionar sobre el contexto social. Pero es una de las banderas de la Navidad, en mi opinión, a la altura de los grandes villancicos clásicos, y no podía faltar en esta lista aunque sea como Bonus Track.

“Mistress for Christmas” - AC/DCç

AC/DC sorprende con “Mistress for Christmas”, un tema de su álbum The Razors Edge (1990) que, con su característico estilo provocador, presenta una carta a Papá Noel bastante políticamente incorrecta.

