Toma asiento antes de saber cuanto costará ir a los festivales de música más esperados en México en 2025

El 2024 está por llegar a su fin, un gran año para los fanáticos de la música en vivo quienes pudieron presenciar las inolvidables presentaciones de algunas reconocidas bandas y artistas internacionales como Paul McCartney, Kings of Leon, Placebo, Thirty Seconds to Mars, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, las cuales se dieron dentro de festivales como el AXE Ceremonia, Tecate Pa'l Norte, el Vive Latino y el Corona Capital.

Sin embargo, todo apunta a que el 2025 no se va a quedar atrás, y hasta podría superar lo visto en este año, pues algunos de los festivales ya han revelado sus carteles los cuales han generado grandes expectativas debido al regreso de importantes agrupaciones e intérpretes a México, por lo que si tienes planeado asistir, a continuación te compartiremos los precios de los boletos para cada uno de los eventos, mismos que te vamos adelantando no están nada baratos.

Vive Latino 2025

El Vive Latino 2025 se llevará a cabo el 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en cuyo cartel se destacan nombres como Caifanes, Los ángeles azules, Keane, Foster the people, Scorpions, y Zoé, además de la primera presentación de Los concorde tras más de diez años de ausencia.

La venta de boletos comenzará el próximo martes 3 de diciembre, y el abono general tendrá un precio de $4,697 pesos, aunque te recomendamos estar pendiente de las promociones de Ticketmaster ya que para la edición del 2024 las entradas se vendieron al 2x1 los días jueves.

Tecate Pa'l Norte 2025

El famoso festival Tecate Pa'l Norte 2025 tendrá lugar en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León los días 4, 5 y 6 de Abril, en donde los asistentes podrán disfrutar de los shows de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Green Day, Caifanes, Charli XCX, Kings of Leon, Massive Attack, The Chainsmokers y Fall Out Boy.

Actualmente la venta de boletos esta en la fase tres para el abono general, el cual tiene un precio de $5,390 pesos por los tres días más los cargos por servicio.

AXE Ceremonia 2025

El 5 y 6 de abril se llevará a cabo el AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, un evento que traerá artistas como Tyler the Creator, Natanael Cano, Charli XCX, TxT, Parcels y Massive attack a nuestro país, en una edición que promete ser inolvidable.

La fecha para la Venta Fans ya terminó, sin embargo, aún puedes comprar el abono general para ambos días por la módica cantidad de $4,745 pesos más cargos por servicio.

Corona Capital 2025

A pesar de que aún no se han revelado detalles como el cartel, la fecha, ni los costos que tendrán los boletos para la edición 2025 del Corona Capital, se puede intuir que tendrán un posible aumento en relación al valor de los de este 2024, cuyo abono general se vendió en los $4,490 pesos durante su fase 1.

EDC 2025

El Electric Daisy Carnival mejor conocido como EDC regresará el 21, 22 y 23 de febrero de 2025 al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para traer lo mejor de la música electrónica al país, en el que se ha convertido en uno de los festivales más llamativos y populares.

Los boletos de la fase Early Owl se agotaron rápidamente, pero aún puedes conseguir la entrada de experiencia general para los tres días del evento por $3, 420 más los extras por cargo de servicio.

Bahidorá 2025

La edición 2025 del festival Bahidorá se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero en Las Estacas, en Morelos, y su cartel promete bastante ya que está encabezado por grandes estrellas internacionales como Kaytranada, Floating Ponts, Folamour, Ezra Collective, Rusowsky y Papooz.

Los boletos de la fase Early Bird se han terminado, pero puedes encontrar el acceso general para los tres días en la fase 1 en los $3,290 pesos más cargos por servicio.

