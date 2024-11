Stray Kids en México, ¿dónde comprar su lightstick oficial a buen precio?

Luego de que la banda surcoreana Stray Kids confirmó su primer concierto en la Ciudad de México, donde planean presentar su primera gira mundial llamada “dominATE”, los fans de la boyband K-Pop, quienes son conocidos como "Stays", tuvieron que pelear por conseguir boletos, pues en pocos minutos lograron agotarse.

Con dos fechas agotadas, los seguidores de Stray Kids esperan que pronto confirmen una tercera fecha en el Estadio GNP Seguros, pero hasta el momento Ticketmaster y Ocesa K-Pop no han dicho nada. A pesar de esto, quienes ya tienen sus entradas para el “dominATE Tour” se encuentran preparándose para el gran día.

De hecho, muchos fans se encuentran buscando una lightstick oficial para usarla en los conciertos, los cuales serán el próximo sábado 12 y domingo 13 de abril de 2025, por lo que aquí te contamos dónde puedes comprarlas a un buen precio.

Stray Kids dará dos conciertos en CDMX. (Créditos: Facebook / Stray Kids)

¿Dónde comprar la lightstick oficial de Stray Kids a buen precio?

Comprar una lightstick oficial de Stray Kids puede costar entre 1800 pesos hasta 2 mil 500, por lo que si encuentras alguna a un menor precio puede ser que no sea original. Si encuentras una al precio promedio debes asegurarte de que sea en tiendas de confianza como Amazon o Mercado Libre y debes evitar AliExpress, Temu o Shoppe, ya que aquí normalmente venden las réplicas.

Sin embargo, para evitar estafas es recomendable comprarla en pedidos masivos con clubs de fans, ya que estas son pedidas desde Corea del Sur. También es confiable adquirirlas en tiendas de K-Pop, las cuales puedes hallar en Instagram o Facebook y muchas tienen buenas referencias.

De no poder comprar la lightstick oficial de Stray Kids en estas opciones, es probable que antes del evento las venden en los stands de mercancía oficial, aunque es posible que cueste más de 2 mil 500 pesos, ya que en estos lugares las dan más caras.

Stray Kids visitará México por primera vez. (Créditos: Facebook / Stray Kids)

¿Cómo reconocer que mi lightstick de Stray Kids es original?

Para reconocer si tu lightstick de Stray Kids es oficial, lo primero que debes revisar es su país de origen, el cual debe decir en la caja, ya que tiene que mencionar: "Made in South Korea". Si cuenta con esta leyenda, es muy seguro que es original, ya que las no oficiales suelen decir: "Made in China".

Si todavía dudas de su originalidad puedes comprar unas pilas y prenderla, una vez que hagas esto conectara al bluetooth y verificar si se puede conectar con facilidad, ya que si no lo hace es probable que no sea la original. Sin embargo, toma en cuenta que estén bien cargadas tus pilas. Así debe prender una lightstick original. (Créditos: Facebook / Stray Kids)

