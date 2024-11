"Me están denunciando por decir la verdad", asegura Mr Doctor de Maryfer Centeno

Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como "Mr Doctor" aseguró que tiene miedo, debido a la denuncia que interpuesta en su contra por la grafóloga Maryfer Centeno, quien lo acusa de discriminación, luego de los videos en los que el médico de profesión la acusa de ser una "charlatana" al asegurar que la obesidad, ansiedad o el sistema inmunológico se pueden curar al escribir de una cierta manera o con algunos colores.

"Me están denunciando por decir la verdad y lo peor es que se están saliendo con la suya", afirmó Mr Doctor, quien desde julio pasado sostiene que Centeno engaña a las personas, pues "todas esas aseveraciones son absurdas y sin ningún fundamento científico. Y como médico no sólo me parecieron un insulto a mi profesión, sino también para la salud de millones de mexicanos".

El médico emitió un video en YouTube en el que señala que no puede expresarse abiertamente "porque me están censurando, porque cualquier cosa que diga , la pueden utilizar en mi contra", a pesar de que recordó que en el artículo 6 Constitucional se fundamenta la libertad de expresión como un derecho fundamental de los mexicanos.

Mr Doctor critica a Maryfer Centeno por asegurar que la obesidad y depresión se quitan escribiendo

Hay que recordar que Mr Doctor contribuyó a "desenmascarar" a la abogada que se hacía pasar por psiquiatra, Marilyn Cote, quien fue detenida la semana pasada, derivado de cinco denuncias penales en su contra y por usurpación de profesión, así como por prescribir medicamentos controlados.

Sin mencionar a Maryfer Centeno por su nombre, Mr Doctor explicó a sus seguidores que el derecho a la salud se ve vulnerado por las personas que opinan y dan consejos sin haber estudiado Medicina. "Imagínense que alguien decida abandonar su tratamiento para la epilepsia sólo porque recibió el mensaje de que escribiendo se podía curar y no necesitar medicamentos", dijo.

En referencia a aquellos videos en los que Maryfer Centeno ha dicho que con escribir en sentido hacia arriba o en color azul o naranja puede hacer que las personas pierdan peso o curen la depresión y ansiedad. Además, Mr Doctor reiteró que la grafología "es una seudociencia", oficio que tiene Centeno.

En julio pasado, Maryfer Centeno denunció un robo con violencia en sus oficinas, así como el hackeo de sus archivos en su computadora. De acuerdo con Mr Doctor, este hecho está mezclado en la denuncia que la grafóloga hizo en su contra.

