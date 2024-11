Joven impacta al cantar idéntico a Luis Miguel y enamora a usuarios del Metro, "parece su hijo" | VIDEO

¿No hay dos voces iguales? Un joven acaba de desmentir esta idea que muchos tenemos, pues demostró que incluso si no hay parentesco de por medio es posible tener un timbre de voz al hablar y notas altas al cantar que suenen casi idénticas que el de alguien que conocemos: Luis Miguel. A través de redes sociales se ha hecho viral el video de un joven cantando en un vagón del Metro y que enamoró a todos los presentes al no sólo interpretar un éxito del Sol de México, sino al hacerlo idéntico que el cantante.

Lo anterior causón revuelo no sólo entre los usuarios del Metro que al instante de escucharlo cantar lo voltearon a ver de la emoción que su timbre de voz despertó, pero también se volvió viral en redes sociales donde el clip de menos de un minuto le ha dado la vuelta al mundo. Recordemos que el éxito de Luis Miguel no sólo está en México, sino en otros países de habla hispana y donde el español no ha sido barrera para disfrutar de la única voz del cantante de "La incondicional".

Sin embargo, esa única voz ha quedado en cuestionamiento gracias aun joven que se subió al Metro a cantar y presumir una voz idéntica a la del papá de Michelle Salas; tanto ha sido el revuelo que este adolescente causó que incluso algunos internautas aseguran que sus timbres de voz se parecen tanto que este nuevo talento pareciera ser su hijo. Y como era de esperarse, los comentarios aplaudiéndole e invitándolo a seguir explotando su talento en la música no han parado.

El video en cuestión ha sido replicado en distintas cuentas de plataformas como Facebook, Instagram, X y TikTok, por lo que ya acumula millones de reproducciones y aplausos por parte del público. Lo más sorprendente para muchos es que el joven no es originario de México, sino que es nativo de Chile y se le conoce bajo el nombre de BrayOn, es decir, que los videos grabados desde el Metro corresponden a este país y no al que llevó a Luismi al estrellato mundial.

Su talento lo ha llevado hasta la televisión, donde también ha presumido una voz similar a la de Luis Miguel. (Foto: TikTok @brayon.fcochile)

Joven sorprende al cantar idéntico a Luis Miguel con video viral

A través de su cuenta oficial de TikTok, BrayOn (@brayon.fcochile), de nombre real Brahiron Chávez, compartió un video cantando desde el Metro de Chile y luciendo un look urbano; el joven se encuentra acompañado de un amigo que sostiene una bocina con la pista de "Entrégate", y por su parte el nuevo talento sostiene el micrófono listo para presumir una voz que se confunde fácilmente con la de Luis Miguel. Con una interpretación impecable y profesional el joven inicia su interpretación desde las puertas del vagón, al tiempo que algunos usuario voltean a verlo.

Luego que su video se hiciera viral y se replicara principalmente entre los fans del Sol de México, el joven recibió comentarios como "me encanta, felicidades, tienes una hermosa voz", "cantas hermoso muchacho", "parece hijo de Luis Miguel", "que bonita canción de Luis Miguel", "su sonrisa más voz es perfecto", "eres auténtico, llegarás muy alto amigo", "eres la mejor voz que he escuchado, logras llegar al tono de Luis Miguel" y "clon", son algunos de los mensajes que ha recibido en su publicación.

Esta no es la primera vez que el joven se hace viral en redes sociales, pues salir a cantar al Metro de Chile es algo que hace al menos desde la pandemia, según se aprecia en algunos videos con cubrebocas. Cabe destacar que las canciones de Luis Miguel no son las únicas que ha interpretado, sino que a su lista hay estrellas de talla internacional como Bruno Mars, pero sin duda sus notas son comparables con las del cantante de "Ahora te puedes marchar".

Por si fuera poco, su talento lo ha llevado a programas de televisión relacionados con la música y el canto, como es el caso de "Mi nombre es", donde se presentó como Luis Miguel para interpretar "Hasta que me olvides", con una interpretación que dejó helados a muchos por el talento que tiene y por el increíble parecido con el cantante mexicano.

