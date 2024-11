Lanzan nueva edición limitada del tequila de Luis Miguel, adornada con cristales Swarovski

Hecha de origen con agaves en su punto óptimo de maduración para los verdaderos amantes del tequila, la nueva edición especial del astro mexicano luce adornada con cristales Swarovski. Se trata de una pieza de colección que fusiona el más exquisito gusto, tanto a nivel de diseño como en su contenido.

La bebida se realiza por los más calificados especialistas en hornos de mampostería, a través de un proceso artesanal de extracción en crudo.

El proceso de fermentación se lleva a cabo en el interior de tanques de acero inoxidable con una mezcla propia de creaciones y nutrientes, además de ambientarse con música clásica para estimular el aroma y el buqué del destilado.

Aroma de nueces y añejado por 36 meses, lo que ofrece el tequila de Luis Miguel

En lo que puede considerarse una auténtica obra de arte desde su concepción, la nueva Edición Limitada se realiza por los más calificados especialistas en hornos de mampostería.

Entre otros factores, el nuevo tequila extra añejo de Luis Miguel, hecho 100% de agave azul y añejado por 36 meses en barricas de roble, presenta un aroma de nueces y madera con notas de bayas, cereza y pimienta.

Luis Miguel, una auténtica leyenda viviente quien emprende la reconocida por Billboard como la gira más taquillera en la historia de la música, se destaca además por su talento empresarial con un tequila de altura.

El mismo fue galardonado con oro en 2020 y 2021 con en el New York International Sprits Awards y en The Global Spirits Masters: The Luxury Masters. Sin lugar a duda, una tradición que nació para ser codiciada.

