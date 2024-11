“He salido de mi casa como 3 veces al año”: Hombre alien revela que no sale de su casa | VIDEO

Yulay es un reconocido creador de contenido mexicano quien a lo largo de su amplia estadía por el mundo del internet se ha caracterizado por su estilo único al momento de realizar entrevistas y producir pequeños documentales en los cuales suele darle difusión a algunos lugares y personas fuera de lo común.

Ejemplo de ello es el documental que hizo en el año 2021 sobre el joven mexicano “Inu”, mejor conocido en las redes sociales bajo el nombre del "Alien de TikTok" debido a que se hizo viral en dicha plataforma luego de haber aparecido en videos con su peculiar aspecto el cual se asemeja al de un autentico visitante de otro planeta, mismo que lo llevo a ganar millones de seguidores en su cuenta.

Sin embargo, pese a lo llamativo de su apariencia, el "Hombre alien" explicó que a diferencia de personalidades como "Black Alien" quien se ha caracterizado por modificar su cuerpo hasta el punto de perder sus rasgos humanos, lo de él es únicamente una caracterización hecha con maquillaje y algunos accesorios.

Yulay hizo un documental sobre “Inu”, el famoso "Hombre alien"

Foto: Captura de pantalla YouTube/Yulay

Recientemente “Inu” volvió a ser tema de conversación luego de que Yulay compartiera un fragmento del documental a través de su cuenta de TikTok, en el cual mostraba la forma de vida que mantenía el joven, quien reveló que casi no le gustaba salir de su hogar, al grado de que solo lo hacía unas tres veces en un año cuando era realmente necesario, explicando que se sentía más cómodo en su casa, ya que se dedica a la producción musical en el estudio que tiene.

“Este es mi espacio. La verdad es que casi no salgo de aquí por qué no me gusta mucho salir a la calle, la verdad solo lo hago cuando tengo que hacerlo. La verdad es que he salido de mi casa como tres veces en un año. Ya no tengo que salir todo lo hago aquí", explicó “Inu” el "Hombre alien".